Никол Пашинян принял новоизбранного президента ФФА Армена Меликбекяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня принял новоизбранного президента Федерации футбола Армении (ФФА) Армена Меликбекяна.

Как передает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в начале встречи премьер-министр поздравил Армена Меликбекяна с избранием на пост президента Федерации футбола Армении.

Он подчеркнул, что футбол для правительства очень важен по трем причинам: «Во-первых, развитие футбола имеет стратегическое значение, потому что я думаю и надеюсь, что содержательные изменения, произошедшие в Армении, найдут свое выражение и в футболе. В каком-то смысле, футбол и национальная сборная по футболу нашей страны своими результатами выразят наши национальные и государственные амбиции, и будут адекватны этим амбициям. Во-вторых, я считаю, что состоявшиеся вчера выборы председателя ФФА важны, потому что для правительства в контексте борьбы с коррупцией важна и декриминализация спорта и его освобождение от коррупции».

«В-третьих, конечно же, в плане развития возможностей, потому что мы сказали, что самый важный вопрос, который должен быть решен для граждан Армении, это развитие возможностей, и футбол - одна из тех сфер, где многие юноши и девушки могут найти вдохновение для своего развития и использования своих возможностей. Очень важно, чтобы мы реально развивали футбольную инфраструктуру в Республике Армения и как важный атрибут организации общественной жизни», - сказал Пашинян.

Новоизбранный президент ФФА Армен Меликбекян, в свою очередь, отметил: «У нас есть видение, выраженное в стратегии, разработанной до 2025 года. Это видение - сделать Армению более узнаваемой посредством футбола. Это наше видение, и мы будем идти по этому пути».

Премьер-министр Армении заметил, что в современном мире футбол все больше и больше начинает восприниматься не только как вид спорта, но и как отрасль экономики, в Армении футбол не развивался как отрасль экономики, и причина этого та же, что и в других отраслях экономики - монополии, злоупотребления, ограничения возможностей.

Говоря о конкурентном характере выборов президента ФФА, Никол Пашинян отметил, что эти выборы в обозримом прошлом не проводились с более чем одним кандидатом. «И в этом плане я думаю, что это подтекст, и Ваша ответственность очень велика, потому что, по сути, Вашими выборами в Армении проверяется новая модель управления и развития футбола, которая не имела прецедента. В мире, возможно, были, но в Армении не было такого прецедента, поскольку президенты Федерации футбола были людьми тесно связанными с властями», - сказал премьер.

Пашинян подчеркнул, что надеется, что деятельность Федерации футбола «будет в рамках наших стратегических представлений, я имею в виду указанные мною направления».

Армен Меликбекян отметил, что в последние месяцы они сотрудничают с государственными органами, но необходимо более тесное сотрудничество, поскольку футбол следует объединить как социальное средство и отрасль экономики и исключить политический компонент. По его словам, имеются позитивные сдвиги.

Премьер-министр подчеркнул, что в ближайшее время будет поставлена задача деполитизации футбола и спорта в целом. «Нельзя допускать, чтобы спортсмены, имеющие большие заслуги перед государством и страной, стали фоном для саморекламы или политических процессов каких-то групп или отдельных лиц», - подчеркнул он.

Глава правительства также передал свои поздравления другим новоизбранным представителям федерации, членам оргкомитета и чиновникам.