Комитет гражданской авиации Армении не получал от компании «Икар» заявку на рейс из Крыма в Ереван

Комитет гражданской авиации Армении не получал заявку от компании «Икар» на осуществление прямых авиарейсов из Крыма в Ереван. Об этом Радио Азатутюн рассказал исполняющий обязанности начальника отдела регулирования воздушных перевозок гражданской авиации Степан Паяслян.

В документе, опубликованном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России, говорится, что российская сторона дала разрешение на полеты Симферополь-Ереван.

По словам Степана Паясляна, тот факт, что российская сторона уже предоставила разрешение компании «Икар», более известной как бренд Pegas Fly, не означает, что компания может обратиться к армянской стороне.

«Есть много российских компаний, которые получают разрешения такого рода в разных направлениях, но впоследствии не подают соответствующих заявок. А перед подачей заявки на каждый регулярный рейс армянская сторона по дипломатическим каналам получает дипломатическую ноту, подтверждающую это назначение, после чего начинается этап подачи заявки», - пояснил Паяслян.

Отметим, что в 2014 году Управление гражданской авиации Армении отклонило заявку российской компании «Грозный-Авиа» на осуществление прямых рейсов Симферополь-Ереван «из-за недочетов в представленных документах». Посол Украины в Армении Иван Кухта тогда заявил, что любой авиарейс из Армении в Крым должен быть согласован между Ереваном и Киевом.