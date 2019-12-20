Глава Уголовно-исполнительной службы: «Воровской мир» принял нашумевший законопроект неспокойно

Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за принадлежность к уголовной субкультуре, статус «вора в законе» и организацию подобного преступного сообщества, несколько месяцев назад утвержденный правительством, осужденные тогда приняли с неповиновением. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Уголовно-исполнительной службы Артур Гоюнян.

«Как это принял так называемый «воровской мир»? Естественно, неспокойно, этот законопроект касался их непосредственных интересов», - отметил он.

Нашумевший законопроект Национальное собрание приняло в первом чтении 19 ноября. Глава Уголовно-исполнительной службы сказал, что если бы не было этой инициативы, была опасность того, что представители криминального мира из России приехали бы в Армению.

«В России в апреле 2019 года была введена уголовная ответственность, и у них уже есть сформировавшаяся судебная практика. Представьте, если бы мы в Армении вдруг не приняли подобный законопроект, все тамошние «воры», представители криминального мира, в числе которых немало представителей армянской национальности, перебрались бы в Армению», - заявил он.

По словам Артура Гоюняна, осужденные в уголовно-исполнительных учреждениях «Нубарашен» и «Раздан» пытались организовать акты неповиновения. В УИУ «Раздан» они по указаниям извне выбили дверь камеры. Говоря их языком, им «послали прогон» [письмо всем заключенным от авторитета, смотрящего или же вора – ред.], чтобы они продемонстрировали нетерпимость, одновременно пригласили врача, одновременно совершили акты самовредительства», - подчеркнул он.

А в УИУ «Нубарашен» осужденные сломали окошки для передачи еды, одновременно били в двери, сжигали и бросали легковоспламеняющиеся материалы, что привело к пожару. По обоим случаям уже возбуждены уголовные дела. Начальник Уголовно-исполнительной службы заверил, что сейчас в пенитенциарных учреждениях нет напряженности.

Гоюнян, кстати, уверен, что борьба с криминальной субкультурой невозможна только посредством изменения законодательства, параллельно с этим должны осуществляться и другие работы.

«Нам нужно сделать работу сотрудников пенитенциарных учреждений более привлекательной, для этого нужно повысить зарплату, гарантии и предпосылки для чего созданы. Должны быть улучшены условия в зданиях пенитенциарных учреждений, для несения службы должны быть созданы привлекательные условия, перед психолого-социальной службой стоят серьезные задачи. С каждым заключенным, осужденным в отдельности должны проводиться работы, должны быть составлены индивидуальные планы», - подчеркнул он.