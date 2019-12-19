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Армения

Степа Сафарян стал новым председателем Общественного совета

Политолог Степа Сафарян

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Решением правительства, сегодня председателем Общественного совета назначен Степа Сафарян.

Выступая перед голосованием, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страница политического торга в Армении закрыта, это последний шанс для Общественного совета доказать, что он является эффективной структурой.

«Да, это я выдвинул кандидатуру г-на Сафаряна, и я рад этому. Г-н Сафарян уже много лет занимается общественно-политической деятельностью в Республике Армения, и я считаю, что в этом новом статусе его деятельность будет более эффективной в интересах Республики Армения, Республики Арцах и армянского народа», - сказал Пашинян.

Общественный совет был создан после кровавых событий 1-2 марта 2008 года по инициативе тогдашних властей.

Распоряжением третьего президента Армении Сержа Саргсяна, бессменный лидер «Национального демократического союза» Вазген Манукян в мае 2009 года был назначен председателем Общественного совета. После более чем 10-летнего пребывания в этой должности в прошлом месяце Манукян вышел из состава совета, написав в письме, адресованном членам совета, что в сложившихся условиях считает свою дальнейшую деятельность бессмысленной, обвинив власти во главе с Пашиняном в формировании в стране атмосферы недоверия и ненависти.

Сегодня на заседании правительства премьер-министр подчеркнул, что с первого же дня создания целесообразность Общественного совета всегда была под вопросом.

«Это, фактически, последний шанс для Общественного совета доказать, что он действительно может быть эффективным консультативным органом при правительстве», - заявил Никол Пашинян.

«После революции в политическом поле Армении произошли огромные изменения с точки зрения политических условий, и я думаю, что многие политические силы даже не зафиксировали, что произошло в политическом поле. Многие политические силы не зафиксировали, что произошло и что происходит с ними», - продолжил Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что после революции, когда речь шла о кадровых погромах, он заявил, что у каждого должен быть шанс, в результате было нулевое вмешательство в формирование постреволюционного Общественного совета.

«Также учитывалось то, что там были люди, которые стояли у истоков формирования Третьей республики, - подчеркнул премьер. – Данный нами шанс некоторыми был воспринят как слабость, некоторыми был воспринят, как старые отношения между властью и приближенными к власти, причем я замечаю, что среди политических сил такое существует. «Дай мне ту должность, а то я сейчас проведу пресс-конференцию, дай мне должность, а то сейчас проведу акцию протеста, или дай мне сферу бизнеса, а то сейчас дам интервью, расскажу, какие плохие процессы происходят в Республике Армения. Прими моего ребенка на работу, а то сделаю то то и то то».

Тех отношений быть не может, сколько бы эти люди ни проводили пресс-конференций, пусть хоть разорвутся на части, тех отношений нет. Тех отношений, которые были у политических сил, политиков и общественных деятелей с прежней властью, с новой властью ни в коем случае не будет. Страница политического торга в Республике Армения закрыта. Это правительство, а не биржа интересов, куда входят, и начинается процесс купли-продажи. Про занимающихся этой куплей-продажей людей, которые получили шанс и не поняли этого, говорят: кладешь свиную голову на ковер, она катится и падает в грязь. Теперь все свиные головы, которые были положены на ковер, по очереди покатятся в грязь».

После заседания правительства на брифинге с журналистами Степа Сафарян заявил, что Вазген Манукян пересмотрел миссию Общественного совета, настраивая общественность против властей, что было недопустимо.

На вопрос, кого имел в виду премьер, когда говорил о политическом торге, он ответил: «Могу предположить, что речь идет о событиях, имевших место после 2008 года, в результате которых был создан Общественный совет, и, говоря о политическом торге, он упомянул еще одно предложение: «если меня не назначите на какое-нибудь место, то я стану оппозицией». Это касается не только представителей бывшей власти сегодня, которые предлагают подобные сделки, но я также предполагаю, поскольку речь шла о председателе Общественного совета, данном ему шансе и прочем, что речь шла именно о том периоде».

На уточняющий вопрос, имел ли премьер-министр в виду Вазгена Манукяна, Сафарян ответил: «Да, Вазгена Манукяна, назначение которого председателем Общественного совета, по крайней мере, по словам премьер-министра, было результатом политического торга».

Новый глава Общественного совета сказал, что его первые шаги на новой должности будут направлены на изменение нормативных актов, в том числе закона «Об Общественном совете», поскольку о необходимо внести ясность в деятельность совета.

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