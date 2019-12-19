Премьер-министр назвал дело о незаконном усыновлении детей «шокирующим»

Скандал с незаконным усыновлением детей иностранцами набирает обороты: четыре человека уже задержаны, еще одному лицу предъявлено обвинение. Премьер-министр Никол Пашинян сегодня на заседании правительства все это назвал «шокирующим».

Он отметил, что когда летом этого года с учетом многочисленных сигналов он провел совещание, поручил Службе национальной безопасности и полиции заняться этими сигналами, то был скептически настроен относительно того, что будут разоблачения.

«Во многих случаях сигналы, которые мы получали, честно говоря, были порой не столь адекватными, оставляли впечатление эмоциональных вспышек, но сейчас, когда мы оглядываемся назад, возможно, наша оценка была не столь верной, возможно, эмоции этих людей подпитывались конкретными фактами, и нужно все такого рода случаи по отдельности расследовать, изучить», - заявил он.

Пашинян подчеркнул, что это эмоциональное дело, однако расследование должно проводиться без эмоций, чтобы дело со всеми его метастазами было раскрыто. «Важно понять, как случилось, что в Армении может существовать и действовать подобный механизм», - отметил премьер.

В рамках уголовного дела задержаны директор Республиканского роддома, главный акушер-гинеколог республики Размик Абрамян, также являющий членом-корреспондентом Национальной академии наук, заместитель директора того же роддома Аршак Джерджерян и директор ГНКО «Детский дом Еревана» Лиана Карапетян, проработавшая на этой должности 23 года. Они подозреваются в незаконном разлучении детей с родителями, совершенном по предварительному сговору с группой лиц.

Председатель Следственного комитета Айк Григорян подчеркнул, что совокупность полученных доказательств достаточна для предъявления им обвинения по части 2 статьи 167 (Незаконное разлучение детей с родителям) Уголовного кодекса РА. Как сообщил глава СК, до конца недели им будет предъявлено обвинение. Он подчеркнул, что есть многочисленные изобличающие их показания граждан.

«У нас есть прямые показания ряда лиц, которые изобличают этих лиц в совершении данного преступления», - добавил председатель СК.

По делу о незаконном усыновлении на данный момент привлечены также два жителя Еревана.