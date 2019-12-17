«Мы политических трупов не бьем» - Марукян отвечает Бабаджаняну

Руководитель оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян, отвечая на вопросы пользователей соцсети Facebook, в прямом эфире в студии Азатутюн ТВ, комментируя заявление бывшего члена фракции Армана Бабаджаняна о том, что реваншисты должны получать удары не только от власти, но и от парламентской оппозиции, сказал: «Мы политических трупов не бьем».

«Кто такие реваншисты или какие удары они должны получить? Мы, извините, политических трупов не бьем. Мы не считаем, что должны тратить свою энергию на кого-то, кто не представляет собой политический фактор, но при этом ругать его популярно, и мы не стремимся фейковым популизмом приобрести ложный рейтинг. Это мыльный пузырь», - подчеркнул Марукян.

Бабаджанян сделал заявление о необходимости нанесения ударов по реваншистам в рамках «Воскресной аналитической программы» Азатутюн ТВ, касаясь слов премьер-министра о том, что система государственного управления сопротивляется революции. Депутат подчеркнул, что помимо власти и парламентская оппозиция также должна обеспечить сдержки и противовесы, чтобы попытки «бывших реваншистских сил» ударить по повестке дня революции или будущего получили соответствующий удар.

Один из пользователей заметил, что, по словам Бабаджаняна, тот недоволен нынешней парламентской оппозицией, и спросил Марукяна, доволен ли он, на что последний ответил: «Когда человек, будучи оппозиционером, хвалит власть и говорит, что недоволен оппозиционным полем, я это не очень понимаю».

«Те люди, которые утверждают, что в парламенте нет оппозиции, прямо содействуют Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну. Потому что это они утверждают, что парламент должен быть распущен, поскольку якобы не представляет все поле, чтобы они вновь могли участвовать», - отметил глава «Лусавор Айастан».

На вопрос, имеет ли он в виду Армана Бабаджаняна, Марукян ответил: «Всех, кто так утверждает».

«Что они сейчас говорят? Они говорят, что есть внепарламентские силы, которые не представлены в парламенте. Куда ведет эта тема? Эта тема ведет к делегитимизации парламента. Это льет воду на мельницу бывших властей. Правда, сегодня это популярно говорить. Это, по сути, метод отнять голоса у власти», - заявил Эдмон Марукян.