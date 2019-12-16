Wizz Air с апреля начнет выполнять рейсы из Еревана в Вену и Вильнюс, стоимость билетов - от 30 евро

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с апреля следующего года начнет полеты из Еревана. Самолеты лоукостера будут выполнять рейсы из Еревана в столицы Австрии и Литвы - Вену и Вильнюс.

Пассажиры смогут платить за билеты менее 30 евро. Менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Андреас Радо сообщил, что рейсы будут выполняться два раза в неделю. «Уже сейчас вы можете заказать [билеты]. Я вижу, что многие уже в айфонах», - заметил он.

Представитель компании сообщил, что они были рады наконец оказаться в Армении, и выразил надежду, что это только начало сотрудничества. «Мы всегда заинтересованы в новых направлениях, выполнение рейсов по двум направлениям не являются нашей конечной целью. Мы планируем иметь больше направлений», - сказал он.

Председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян заверила, что они не сделали ничего особенного, чтобы привести Wizz Air в Армению. «То, что мы сделали в вопросе налогов на вылет, внесли больше гибкости, потому что когда у нас есть билет за 25 евро, и одновременно вы платите налог в размере 20 евро, для авиаперевозчика это неприемлемо. Тем не менее, мы поощряем Wizz Air на тех же основаниях, что и любую другую авиакомпанию», - сказала она.

Wizz Air является вторым лоукостером, который официально выходит на армянский рынок. Уже с января самолеты ирландской авиакомпании Ryanair будут летать из Еревана в Рим и Милан, а с лета эта же компания будет перевозить пассажиров из Гюмри в Берлин и Мемминген.

Татевик Ревазян также коснулась аэропорта Гюмри. По ее словам, северная столица Армении в плане туризма еще не столь активна, чтобы авиалинии становились в очередь в стремлении туда летать.

«Поэтому мы предоставляем другие стимулы, чтобы город Гюмри развивался и авиакомпании хотели выполнять рейсы из аэропорта Гюмри. До сегодняшнего дня только компания «Победа» осуществляла туда полеты, «Тарон-Авиа» также осуществляла полеты в прошлом, но авиакомпания «Победа» осуществляет полеты в одном направлении – в Россию. То есть, другого варианта для аэропорта Гюмри не было. А до этого аэропорт был закрыт», - сказала глава Комитета гражданской авиации.

Ревазян также говорила о проблемах Комитета гражданской авиации: у них есть вакансии, которые они не могут заполнить. «Кто захочет, если он пилот и может зарабатывать 4000-5000 долларов в той же Армении или за границей - 10000-15000 долларов, прийти в гражданскую авиацию на 150 тыс. драмов? Мы будем предпринимать очень конкретные шаги и уже начали предпринимать, чтобы предложить законодательные изменения, чтобы мы могли повысить зарплаты, и то, что мы планируем, не будет сделано за счет бюджета, мы должны начать взимать деньги за наши услуги. Во всем мире это общепринятая практика», - заключила она.