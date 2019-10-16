Ryanair через три месяца начнет полеты из Еревана

Самолеты одной из крупнейших европейских авиакомпаний-лоукостеров - Ryanair, всего через три месяца начнут выполнять рейсы из Еревана в крупные европейские города.

По словам коммерческого директора компании Ryanair Дэвида О'Брайена, с января 2020 года лоукостер будет выполнять рейс Ереван-Милан-Рим, а уже с лета - рейсы Ереван-Берлин и Гюмри-Меминген.

«Это дает возможность объединить Армению с 86 городами, в отличие от наших конкурентов, которые имеют меньше возможностей для Армении. Недавно у Ryanair также появились газозаправочные станции в Марселе, Тулузе, где проживает много армяне», - отметил Дэвид О'Брайен.

Ryanair выполняет рейсы по 2000 направлений, из более чем 240 аэропортов Европы. Армения является 40-й страной, где компания начинает свою деятельность. Представители Ryanair заверяют, что откроют новые направления из Армении в Европу, а цена на билеты в Европу будет начинаться с 30 евро.

Коммерческий директор компании сказал: «Вы увидите, что средние цены Ryanair в годовом разрезе составляют около 35 евро».

Председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян еще летом сообщила о том, что ведутся переговоры о выходе Ryanair на армянский рынок. Ревазян говорит, что в настоящее время ведутся переговоры и с другими лоукостерами.

«Это правда, что мы ведем переговоры с другими авиакомпаниями, и это очень хорошо, переговоры находятся в процессе», - подчеркнула глава Комитета гражданской авиации.

Приход Ryanair в Армению оживит авиасферу, однако государство не должно возлагать надежды на частные авиакомпании, считает бывший начальник Управления гражданской авиации Шаген Петросян. Отвечавший в 1993-1996 годах за сферу гражданской авиации Петросян говорит, что на данный момент для развития сферы необходимостью является наличие национального авиаперевозчика.

«Если вдруг [частная авиакомпания] откажется от полетов, что мы будем делать в этом случае? А здесь есть одна опасность: если лоукостер приходит в Армению, естественно, большинство пассажиров будут стремиться воспользоваться услугами этого лоукостера, благодаря дешевым билетам, в этом случае Airfrance и другие европейские компании, возможно, уйдут с рынка, то есть, мы вместо того, чтобы выщипать бровь, вырвем глаз», - сказал Шаген Петросян.

Петросян считает проблематичным предложение комитета о предоставлении льготы по части так называемого «налога на воздух» новым направлениям. Он говорит, что понятие «налог на воздух» вообще нужно отменить. Кроме того, он считает, что для рейсов лоукостеров следует использовать только аэропорт Гюмри.

«Как сейчас происходит, мы едем в Грузию, чтобы воспользоваться услугами Wizz Air, либо в Тбилиси, либо в Кутаиси, теперь из Грузии станут приезжать в Гюмри, в Гюмри им будет легче приехать, чем в Ереван, ведь Ереван дальше. По крайней мере, люди из Джавахкского региона могут приезжать в Гюмри. В свое время именно так и было: во времена «Армянских авиалиний», когда у нас были рейсы из Гюмри, люди из Джавахка приезжали в Гюмри и оттуда вылетали, не ехали для этого в Тбилиси», - отметил Петросян.

Комитет гражданской авиации представит в парламент законопроект об отмене «налога на воздух» для новых направлений. Государственную пошлину в размере 10 тысяч драмов, взимаемую с 1998 года, первой, по сути, не будет платить компания Ryanair.