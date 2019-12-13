Анкара осуждает и отвергает признание Сенатом США Геноцида армян

Официальный ответ Анкары на принятие Сенатом США Резолюции о признании Геноцида армян первым пришел из администрации президента Турции.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Кален заявил, что они осуждают и отвергают «решение, ставящее избитое историческое понятия на службу сведению мелких политических счетов».

«Это не имеющая юридической силы резолюция не может повлиять на правовую и решительную позицию Турции в политической, военной и экономической сферах», - написал Кален на своей странице в Twitter.

Руководитель отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун также отреагировал на принятие резолюции. На своей странице в Twitter он написал, что резолюция не будет иметь хорошего влияния на турецко-американские отношения.

«Как мы уже говорили, мы ожидаем, что наши армянские братья будут решительными и не позволят Конгрессу подорвать наши усилия по преодолению разногласий по академическим и научным каналам. Каждый раз, когда некоторые члены Конгресса США пытались политизировать историю, мы подтверждали нашу позицию по созданию профессиональной группы и изучению истории. Мы считаем, что история должна не разделять, а объединять нации», - написал Алтун, добавив, что американские законодатели останутся в истории как лица, которые нанесли долговременный урон отношениям между двумя странами.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал решение Сената США «политическим представлением». Он написал, что это решение не имеет юридической силы. «Трусы те, кто ставит историю на службу политическим устремлениям и не хочет сталкиваться с ней лицом к лицу», - написал Чавушоглу в Twitter.