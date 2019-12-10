Где живут благополучные?

Британский исследовательский центр Legatum Institute представил в конце ноября очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню общего благополучия их населения (Global Prosperity Index 2019). В 13-е по счету его издание включены 167 стран, где проживает в целом более 99% населения Земли.
Общий рейтинг каждой из них формируется из оценок по 294 различным индикаторам, объединенным в три блока: общество, открытость экономики, возможности населения. При этом ранжируются страны не только в целом, но и по каждой из 12 подкатегорий общего рейтинга.
При составлении рейтинга, отмечают его авторы, используются поддающиеся проверке данные только из общедоступных источников.
Общий рейтинг каждой из них формируется из оценок по 294 различным индикаторам, объединенным в три блока: общество, открытость экономики, возможности населения. При этом ранжируются страны не только в целом, но и по каждой из 12 подкатегорий общего рейтинга.
При составлении рейтинга, отмечают его авторы, используются поддающиеся проверке данные только из общедоступных источников.