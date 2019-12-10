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Где живут благополучные?

Британский исследовательский центр Legatum Institute представил в конце ноября очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню общего благополучия их населения (Global Prosperity Index 2019). В 13-е по счету его издание включены 167 стран, где проживает в целом более 99% населения Земли.

Общий рейтинг каждой из них формируется из оценок по 294 различным индикаторам, объединенным в три блока: общество, открытость экономики, возможности населения. При этом ранжируются страны не только в целом, но и по каждой из 12 подкатегорий общего рейтинга.

При составлении рейтинга, отмечают его авторы, используются поддающиеся проверке данные только из общедоступных источников.
По сравнению с рейтингом 2009 года первая десятка стран в этом индексе не изменилась &ndash; они лишь поменялись местами. Девять из них &ndash; страны Европы. Страны &ldquo;Большой семерки&rdquo; (G7) входят в число первых 30, страны БРИКС &ndash; во вторую полусотню. Разброс рейтингов стран бывшего СССР оказывается гораздо шире &ndash; от третьего до 13-го десятка. А дальше других в общем рейтинге продвинулся за 10 лет Кыргызстан &ndash; сразу на 18 мест вверх, это третий результат среди всех стран, включенных в Индекс 2019 года. &nbsp;&nbsp;
1 По сравнению с рейтингом 2009 года первая десятка стран в этом индексе не изменилась – они лишь поменялись местами. Девять из них – страны Европы. Страны “Большой семерки” (G7) входят в число первых 30, страны БРИКС – во вторую полусотню. Разброс рейтингов стран бывшего СССР оказывается гораздо шире – от третьего до 13-го десятка. А дальше других в общем рейтинге продвинулся за 10 лет Кыргызстан – сразу на 18 мест вверх, это третий результат среди всех стран, включенных в Индекс 2019 года.   
Среди 15 стран бывшего СССР самый большой прогресс (то есть продвижение в общемировом рейтинге) в категории &ldquo;Общество&rdquo; за минувшие 10 лет авторы исследования отмечают&nbsp;для Кыргызстана&nbsp;(на 36 мест вверх), Узбекистана&nbsp;(на 31 место) и Армении (на 28 мест вверх). А самое большое падение &ndash; для Украины (на 28 мест вниз). &nbsp;&nbsp;
2 Среди 15 стран бывшего СССР самый большой прогресс (то есть продвижение в общемировом рейтинге) в категории “Общество” за минувшие 10 лет авторы исследования отмечают для Кыргызстана (на 36 мест вверх), Узбекистана (на 31 место) и Армении (на 28 мест вверх). А самое большое падение – для Украины (на 28 мест вниз).   
В категории &ldquo;Открытость экономики&rdquo; наибольшее продвижение в рейтинге за 10 лет отмечено для Грузии (на 11 мест вверх), а также для Молдовы и Кыргызстана (обе страны &ndash; на 10 мест вверх). Для сравнения, Россия &ndash; на 5 мест. При этом единственной из стран бывшего СССР, для которой в этой категории рейтинга зафиксировано снижение за 10 лет, стал Туркменистан (на 14 мест вниз). &nbsp;&nbsp;
3 В категории “Открытость экономики” наибольшее продвижение в рейтинге за 10 лет отмечено для Грузии (на 11 мест вверх), а также для Молдовы и Кыргызстана (обе страны – на 10 мест вверх). Для сравнения, Россия – на 5 мест. При этом единственной из стран бывшего СССР, для которой в этой категории рейтинга зафиксировано снижение за 10 лет, стал Туркменистан (на 14 мест вниз).   
Хотя качество жизни, здравоохранения и образования заметно улучшилось за минувшие 10 лет почти во всех наблюдаемых в &ldquo;Индексе благополучия&rdquo; странах мира, чуть ли не в каждой третьей из них отмечено ухудшение качества окружающей среды, констатируют авторы исследования.&nbsp;В целом по категории &ldquo;Возможности населения&rdquo; среди стран бывшего СССР самое большое продвижение в мировом рейтинге благополучия за период с 2009 по 2019 год отмечено для Казахстана (на 17 мест вверх), Кыргызстана (на 15 мест), а также Азербайджана (на 11 мест) и России (на 8 мест). Тогда как понижение в рейтинге по этой категории &ndash; для четырех стран: Туркменистана (на 6 мест вниз), Армении (на 5 мест), Украины (на 4 места) и Узбекистана (на 3 места вниз). &nbsp;
4 Хотя качество жизни, здравоохранения и образования заметно улучшилось за минувшие 10 лет почти во всех наблюдаемых в “Индексе благополучия” странах мира, чуть ли не в каждой третьей из них отмечено ухудшение качества окружающей среды, констатируют авторы исследования. В целом по категории “Возможности населения” среди стран бывшего СССР самое большое продвижение в мировом рейтинге благополучия за период с 2009 по 2019 год отмечено для Казахстана (на 17 мест вверх), Кыргызстана (на 15 мест), а также Азербайджана (на 11 мест) и России (на 8 мест). Тогда как понижение в рейтинге по этой категории – для четырех стран: Туркменистана (на 6 мест вниз), Армении (на 5 мест), Украины (на 4 места) и Узбекистана (на 3 места вниз).  
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