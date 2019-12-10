«Если бы у членов и главы КC было хоть немного достоинства, они бы уже подали в отставку» - Сасун Микаелян

Если члены Конституционного суда (КС) до 31 января следующего года уйдут в отставку, то до истечения срока своих полномочий они будут получать пенсию в размере своего жалования. Эта законодательная инициатива правительства была сегодня принята парламентом в первом чтении. Вопрос вызвал бурные дебаты. Оппозиция выступила против того, чтобы судьи, «сидя дома», продолжали получать зарплату.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян считает это бессмысленными тратами. «Чтобы из наших и ваших налогов мы заплатили 630 млн драмов Грайру Товмасяну и компании, плюс еще шести [новым] судьям, чтобы одни сидели дома на тахте и Грайр Товмасян ежемесячно получал 1 млн драмов, ежемесячно на протяжении многих лет получал 1 млн 375 тыс. 712 драмов, а каждый из шести [новых] судей ежемесячно получал 1 млн 31 тыс. 784 драма. Возникает вопрос: «Почему?» - заявила Зограбян.

Член оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Геворк Горгисян обвинил власти в применении двойных стандартов. По его мнению, есть и другие неотложные вопросы, а вопрос Конституционного суда - это ложная повестка дня.

«Мы сконцентрировали всю нашу энергию, все наши ресурсы на решении проблемы, которая никому не нужна. Да, эти люди были плохими, не знаю, вы называете это коррупцией, они были коррупционерами, ловите и сажайте их», - сказал Горгисян.

Виновным в сложившейся в Армении ситуации является Конституционный суд, он был исполнителем воли бывшей власти, заявил депутат правящей фракции «Мой шаг» Сасун Микаелян. По словам Микаеляна, досрочный выход на пенсию - это демократический шаг, чтобы отправить их домой.

«Я почти 3,5 года оставался в тюрьме, многие, как и я, оказались за решеткой - бессмысленно, безосновательно, незаконно. Если бы у членов и главы КC было хоть немного достоинства, они бы уже подали в отставку» - сказал Сасун Микаелян.

Из всех членов КС самый длинный срок пребывания в должности у председателя КС Грайра Товмасяна. 49-летний Товмасян, избранный на этот пост по старой Конституции, может оставаться в должности как минимум до выхода на пенсию - до 2035 года. Согласно расчету, представленному министром юстиции Рустамом Бадасяном, если семь судей действующего Конституционного суда, включая ГрайраТовмасяна, подадут в отставку, общие расходы составят 630 млн драмов. Правительство считает это одним из вариантов разрешения кризиса, возникшего в Конституционном суде.

Напомним, Венецианская комиссия также не имеет возражений, так как решение о досрочном выходе на пенсию судьи будут принимать на добровольной основе. Вопрос Конституционного суда находится в сфере правовой безопасности, люди не доверяют ему, вопрос должен быть решен.

К оппозиционным фракциям обратился председатель Национального собрания Арарат Мирзоян: «Вместе с нами, как политические силы, стройте новую Армению, не предавайтесь старым играм, старым мотивациям, это ни к чему хорошему не приведет, не удерживайте ни один бастион старой Армении, который может быть одним из бастионов коррумпированной Армении, авторитарной Армении, у вас нет нужды в этом, заверяю вас».