Духовные и светские делегаты избирают 85-го Армянского патриарха Константинополя

После 12-летнего ожидания на престол Константинопольского патриарха Армянской Апостольской церкви воссядет новый избранник. В Стамбуле сегодня проходят выборы 85-го патриарха.

С утра в кафедральном соборе патриархата собрались духовные и светские делегаты, чтобы провести собрание делегатов и избрать нового патриарха.

Хотя уже по результатам голосования в воскресенье было ясно, что новым патриархом избран патриарший местоблюститель, епископ Саак Машалян, тем не менее для армянской общины момент является поистине историческим.

Сегодня в кафедральном соборе патриархата заседание началось с совместной молитвы, а затем стартовал процесс регистрации делегатов и вручения удостоверений.

Ожидается, что после голосования избранный патриарх торжественно войдет в кафедральный собор, а затем собравшаяся паства поприветствует своего нового лидера, состоится церемония целования правой руки патриарха.

По итогам состоявшегося в минувшее воскресенье, 8 декабря, голосования, Оранжевый фронт получил 9008 голосов, обеспечив 89 делегатов для Машаляна. Фиолетовый фронт во главе с другим кандидатом, архиепископом Арамом Атешяном получил 3529 голосов и 12 делегатов. Один делегат предпочел остаться независимым. 753 бюллетеня были признаны недействительными, 376 человек проголосовали незаполненными бюллетенями.