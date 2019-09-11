Сопредседатель общественной организации приветствует внедрение балльной системы регулирования дорожного движения

Национальное собрание Армении сегодня в первом чтении приняло законопроект о внедрении балльной системы регулирования дорожного движения.

Правительство разработало пакет законопроектов «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях» и смежные законы. Пакетом законопроектов предусматривается предоставление лицу, имеющему право на управление транспортными средствами, 9 баллов сроком на один год со дня получения водительского удостоверения.

В случае зафиксированного нарушения из общих единиц, выданных лицу, совершившему административное правонарушение, автоматически вычитаются штрафные баллы, установленные за правонарушение, предусмотренное соответствующей статьей кодекса.Из 100 видов нарушений в сфере дорожного движения на данный момент штрафные баллы предусмотрены для 20.

Соучредитель общественной организации «Друг водителя» Сергей Каграманян отмечает, что за последнее десятилетие это стало самым заметным реформированием правил дорожного движения.

«Совершается переход от механизма штрафования к наиболее превентивному [механизму], а также формируется атмосфера контролируемого дорожного движения. Потому что в настоящее время есть нарушители, которые могут ежедневно перед датчиками скорости ездить на высоких скоростях, могут ежедневно водить машину в нетрезвом состоянии и, платя штрафы, могут продолжать совершать эти правонарушения. Вся суть этой системы состоит в том, что, просто заплатив штраф, они больше не смогут избежать наказания. Баллы были присвоены тем нарушениям, которые являются наиболее опасными, приводящими к авариям с погибшими и ранеными. Это вождение в нетрезвом состоянии, превышение скорости и др.», - сказал он.

Это, по его словам, сделает водителей более бдительными: «Смысл всего этого не в том, чтобы оштрафовать водителя, а в том, чтобы предотвратить угрожающие жизни явления».

Заместитель начальника Полиции Армении Ованнес Кочарян вчера во время обсуждения законопроекта в Национальном собрании сказал, что с 2012 года число погибших и раненых, зарегистрированных вследствие дорожно-транспортных происшествий, неуклонно растет. По данным за шесть месяцев 2018 года, число дорожно-транспортных происшествий составило 1711, число погибших - 138, а число раненых - 2517 человек. За тот же период 2019 года число ДТП достигло 2088, число погибших - 150, а число раненых - 3018 человек.

По мнению Кочаряна, очевидно, что повышение размеров штрафов не может снизить количество ДТП.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Артур Григорян вчера спросил, учитывалось ли состояние дорог при разработке балльной системы.

Кочарян на это ответил: «Имеет ли вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии какое-то отношение к состоянию дорог? Не имеет. Имеет ли езда на красный свет какое-либо отношение к состоянию дорог? Не имеет. Превышение скорости имеет отношение к состоянию дорог? Не имеет. Нарушения при парковке также не имеют прямого отношения к состоянию дорог».

На вопрос депутата фракции ППА Микаэла Мелкумяна, уверены ли они, что в ближайшие годы закон не будет несколько раз изменен, замначальника полиции ответил: «Если мы сможем довести механизм правового регулирования, который мы сегодня внедряем в эту систему, до логического завершения, этот проект не может не дать результата. Моя убежденность исходит не из оптимизма, а из анализа опыта. Этот опыт мы проанализировали не в Интернете. Мы имели конкретные контакты с чиновниками полиции разных стран: Франции, Германии, США, речь идет о живом общении. Мы говорили о рисках. Теперь предположим, что по какой-то причине мы не хотим, чтобы эта система стала реальностью. А что еще мы можем сделать? Какой другой инструмент остался у дорожной полиции для решения этой важной проблемы? Кроме того, общество ставит перед нами требование. Альтернативы этому нет».