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Экономика

Национальное собрание Армении утвердило проект государственного бюджета на 2020 год

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Национальное собрание Армении сегодня утвердило проект государственного бюджета на 2020 год.

69 депутатов проголосовали за проект госбюджета, 37 депутатов проголосовали против. Спикер парламента Арарат Мирзоян объявил, что еще 8 депутатов, находящихся в командировках, заявили в письмах, что они поддерживают законопроект.

Напомним, накануне оппозиционные фракции заявили, что будут голосовать против законопроекта.

Перед голосованием сегодня в парламенте с заключительной речью выступил премьер-министр Никол Пашинян.

В государственном бюджете на 2020 год ожидаются доходы в размере 1 трлн 697 млрд драмов, расходная часть составит 1 трлн 880 млрд драмов (1 доллар США равен приблизительно 478 драмам). В бюджете на 2020 год заложен экономический рост на уровне 4,9%.

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