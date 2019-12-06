Национальное собрание Армении утвердило проект государственного бюджета на 2020 год

Национальное собрание Армении сегодня утвердило проект государственного бюджета на 2020 год.

69 депутатов проголосовали за проект госбюджета, 37 депутатов проголосовали против. Спикер парламента Арарат Мирзоян объявил, что еще 8 депутатов, находящихся в командировках, заявили в письмах, что они поддерживают законопроект.

Напомним, накануне оппозиционные фракции заявили, что будут голосовать против законопроекта.

Перед голосованием сегодня в парламенте с заключительной речью выступил премьер-министр Никол Пашинян.

В государственном бюджете на 2020 год ожидаются доходы в размере 1 трлн 697 млрд драмов, расходная часть составит 1 трлн 880 млрд драмов (1 доллар США равен приблизительно 478 драмам). В бюджете на 2020 год заложен экономический рост на уровне 4,9%.