Оппозиционные фракции заявляют, что проголосуют против проекта бюджета на 2020 год

Сегодня в Национальном собрании был обсужден окончательный вариант проекта государственного бюджета на 2020 год. Законопроект, по сути, не изменился, поскольку правительство не приняло предложения парламентской оппозиции.

Основной докладчик по проекту госбюджета, министр финансов Атом Джанджугазян сообщил, что три парламентские фракции представили 160 предложений, для реализации которых потребовалось бы дополнительно 368 млрд драмов.

Предложения фракции «Процветающая Армения» обошлись бы бюджету в 264,4 млрд драмов, предложения фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») - в 94,9 млрд драмов, а предложения правящей фракции «Мой шаг» - в 8,4 млрд драмов.

Было довольно много предложений по ремонту школ в отдельных селах, благоустройству отдельных участков дорог и тому подобных предложений.

Член фракции «Лусавор Айастан» Ани Самсонян посетовала на то, что не было принято ни одно их ее четырех предложений. «Было предложено в квартале Царав Ахпюр, в котором живут молодые, растущие семьи и в котором нет школы, построить школу. Но мои предложения не были приняты, и я хочу, чтобы Вы сейчас встали и прямо сказали, почему не приняли мои предложения», - сказала она.

«Я должен прямо сказать, но сказанное мной также будет содержать вопрос, - ответил Джанджугазян. – Обсуждали ли Вы Ваши предложения в контексте остальных предложений? Потому что Вы сейчас сформулировали такой вопрос, непринятие которого, мягко говоря, не является чем-то хорошим. Если не сказать более грубыми словами. Но я, честно говоря, так не отношусь и пытаюсь объяснить - почему. Потому что Ваше предложение совершенно вырвано из контекста».

На заседании сегодня присутствовали премьер-министр Никол Пашинян и члены правительства. Пашинян, однако, во время перерыва ушел, не дожидаясь окончания обсуждения.

Депутат фракции «Лусавор Айастан» Мане Тандилян и член фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкумян во время выступлений от имени своих фракций заявили, что будут голосовать против проекта бюджета на 2020 год.

Правящая фракция «Мой шаг» и в одиночку может принять проект бюджета, поскольку имеет абсолютное большинство.

«В целом, предложения «Лусавор Айастан», относительно которых мы также пояснили, почему они важны и почему и в денежном, и в программном смысле являются не менее приоритетными как для правительства, так и для нас, не были приняты. А проблемы, на которые мы указали во время предыдущих обсуждений, не только не были решены в доработанном варианте бюджета, но и фактически углубились. Поэтому нам ничего не остается, кроме как проголосовать против бюджета», - сказала Мане Тандилян.

«Фракция «Процветающая Армения» заявила и подтверждает, что однозначно с этими подходами те цели, которые мы представляем - государственное строительство и улучшение положения государства и народа, в этом виде не могут быть достигнуты. И мы подтверждаем, что будем голосовать против этого бюджета», - заявил Микаэл Мелкумян.

Проект бюджета предусматривает показатель экономического роста на уровне 4,9%, что, по мнению правительства, позволит иметь управляемые риски.

Оппозиция заявила, что бюджет не является революционным, на что премьер-министр Пашинян с трибуны Национального собрания возразил, что это более чем революционный бюджет.

Обсуждения проекта бюджета продолжатся завтра.