Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением

Накануне на сайте ОБСЕ было опубликовано совместное заявление глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США.

В заявлении, в частности, говорится:

«По случаю заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе мы, главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь при министре европейский и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан и исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Фил Рикер) по-прежнему твердо привержены посредничеству в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Главы делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ позитивно оценивают относительно низкий уровень насилия на линии соприкосновения и международной границе и отдают должное сторонам за полное использование прямых каналов связи между ними для снижения риска эскалации, как договорились министры иностранных дел в ходе консультаций в Вашингтоне в июне. Мы приветствуем конкретные шаги, предпринятые в прошлом году для снижения напряженности и подготовки населения к миру, о чем страны-сопредседатели призывали в Миланском заявлении в декабре 2018 года и в соответствии с договоренностью министров в Париже в январе 2019 года. Мы приветствуем усилия по осуществлению гуманитарных мер, которые обсуждались лидерами во время их встречи в Вене в марте и были разработаны министрами иностранных дел в Москве в апреле, в частности, недавно завершившийся обмен визитами журналистов и одновременное освобождение заключенных 28 июня. Отмечая, что подобные усилия играют важную роль в создании атмосферы, способствующей переговорам по существу для достижения мирного урегулирования, главы делегаций трех стран-сопредседателей призывают к принятию дополнительных конкретных гуманитарных мер и мер безопасности.

Главы делегаций стран-сопредседателей призывают стороны безотлагательно предпринять конкретные шаги по выполнению ранее достигнутых соглашений о гуманитарных мерах и мерах безопасности. Учитывая ужасные страдания родных погибших, мы призываем стороны удвоить усилия, чтобы оказать содействие Международному комитету Красного Креста в обмене данными о лицах, пропавших без вести, как об этом заявили два лидера на саммите в Париже в октябре 2014 года. Признавая существенный вклад Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) в поддержание прекращения огня, мы отмечаем необходимость возобновления обсуждений по расширению мониторинговой миссии ЛПДП, о чем стороны договорились в 2016 году.

Мы приветствуем намерение министров иностранных дел Армении и Азербайджана вновь встретиться в начале 2020 года под эгидой сопредседателей, чтобы активизировать переговоры по ключевым вопросам мирного урегулирования и содействовать дальнейшим переговорам на самом высоком уровне. Главы делегаций стран-сопредседателей вновь заявляют, что справедливое и долгосрочное урегулирование должно основываться, в частности, на принципах Хельсинкского заключительного акта – о неприменении силы или угрозы силы, территориальной целостности, а также равных прав и самоопределения народов, напоминая о совместном заявлении глав делегаций стран-сопредседателей и министров иностранных дел Азербайджана и Армении на заседании Совета министров ОБСЕ в Афинах в 2009 году, которое впоследствии было одобрено Советом министров ОБСЕ. В него также должны быть включены дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009-2012 годах.

Главы делегаций стран-сопредседателей еще раз подчеркивают, что статус-кво неприемлем и у конфликта не может быть военного решения. Поэтому мы призываем стороны добросовестно вести содержательные переговоры без искусственных задержек или условий.

Главы делегаций выражают убежденность в том, что формат Минской группы ОБСЕ остается незаменимым центром усилий по достижению устойчивого урегулирования. Мы призываем стороны сотрудничать друг с другом и с сопредседателями Минской группы, которым мы поручим продолжить их посреднические усилия».