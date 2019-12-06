Государственная премия Армения за всемирный вклад в сферу ИТ присуждена японскому ученому Такео Канаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне принял японского ученого, профессора университета Carnegie Mellon, автора теории «Origami World», автора понятия «виртуальная реальность» Такео Канаде, который стал лауреатом Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий.

Как передает пресс-служба главы армянского правительства, Пашинян отметил, что решение вручить Государственную премию Республики Армения за всемирный вклад в сферу ИТ господину Канаде является высокой оценкой его достижений, и подчеркнул, что его опыт служит образцом для представителей армянской молодежи, которые делают свои первые шаги в сфере информационных технологий.

Такео Канаде поблагодарил премьер-министра Пашиняна за высокую оценку его деятельности и подчеркнул, что видит в Армении большое будущее для развития сферы высоких технологий. Он представил премьер-министру свою деятельность и выразил готовность тесно сотрудничать с армянскими партнерами, передать накопленный опыт и навыки.

После встречи состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий. В присутствии премьер-министра почтовую марку погасили министр высокотехнологичной промышленности Республики Армения Акоп Аршакян, лауреат Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий Такео Канаде, главный генеральный директор ЗАО «Айпост» Айк Авагян и президент Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

Затем состоялась торжественная церемония вручения Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий. В ходе приема в честь лауреата премии премьер-министр выступил с речью, в которой, в частности, охарактеризовал 2019 год также как год «революционного развития технологической среды» в Армении.

«Армения укрепила свои позиции на международных площадках. В рамках Всемирного конгресса по информационным технологиям и десятков других мероприятий Армения объединила ведущие мировые компании в области технологий, тысячи ученых и ведущих специалистов, которые своим трудом обеспечили взлет науки… На всемирной технологической карте наша страна становится не только узнаваемой, но и образцовой. Армения, как страна с большими амбициями в сфере высоких технологий, быстрыми темпами развивается и укрепляет свои позиции на технологической карте мира», - в частности, заявил он.

Пашинян подчеркнул, что Армения «становится уникальным центром в сфере глобальных технологий благодаря своему географическому положению, степени интеграции с экономическими союзами, значительному интеллектуальному потенциалу и широкому спектру возможностей, которые открывают нам наши соотечественники из диаспоры».

«Это создает новые возможности для выхода на международные рынки и формирования платформ для сотрудничества.

Наше видение развития Армении заключается в создании общества, которое непрерывно обучается и зиждется на знаниях, и технологически развитой экономики.

Армения, не имеющая доступа к морю и богатых недр, сейчас говорит с миром на языке науки и инновационных технологий.

Армения и армяне дали миру ученых и изобретателей, чьи работы оказали глубокое влияние на различные отрасли науки и промышленности.

Благодаря своему технологическому и научному потенциалу, а также своим достижениям, наша страна когда-то называлась “Силиконовой долиной” Советского Союза.

Правительство Армении объявило высокотехнологичный сектор стратегическим направлением. Свободное, некоррумпированное и демократическое государство, основанное на знаниях общество и безоговорочная государственная поддержка глобальных технологических достижений являются ключевыми гарантиями для осуществления смелых инвестиций в этой области», - заявил премьер-министр Армении.

Такео Канаде еще раз выразил благодарность премьер-министру и отметил, что для него большая честь получить Государственную премию Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий. Г-н Канаде подчеркнул, что Армения является хорошей платформой для высокотехнологичной деятельности, и подчеркнул роль Национального политехнического университета Армении в подготовке кадров. По словам Такео Канаде, в Армении есть молодые люди с большой энергией и потенциалом, которые своими идеями могут внести свой вклад в прогресс и развитие сектора.