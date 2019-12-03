Требующие отставки министра образования члены АРФД перекрыли улицу: есть подвергнутые приводу

24 представителя молодежного крыла АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД), требующие отставки министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, сегодня с применением силы были подвергнуты приводу в полицию на том основании, что не подчинились законному требованию полицейского.

Молодые люди сначала требовали встречи с министром Араиком Арутюняном, чтобы обсудить имеющиеся в сфере образования проблемы, например, они в течение нескольких недель критикуют предложение министерства отменить обязательное преподавание в вузах предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история», оставив этот вопрос на усмотрение самих вузов.

«Любой чиновник, который игнорирует важность этих изменений или высмеивающий национальную повестку, должен быть как можно скорее отстранен от должности», - сказал один молодых людей.

Из министерства сообщили, что для организации встречи существует процедура. После этого ответа молодые люди попытались войти в здание министерства и несколько минут сидели у входа в здание. Однако полицейские с применением силы вывели молодых людей оттуда. Последние перекрыли улицу Вазгена Саргсяна, которая была вновь открыта только после применения сотрудниками полиции силы.

Отметим, что на территории было много полицейских, их число в несколько раз превосходило число протестующих.

Представитель молодежного крыла «Дашнакцутюн» в беседе с журналистами отметил: «Граждане Республики Армения пришли встретиться на тему образования с Араиком Арутюняном, который неоднократно утверждал, что готов со всеми часами и днями обсуждать все проблемы».

На вопрос, почему министр не встречается с ними, представитель молодежного крыла АРФД ответил: «Он не конструктивен, он не демократичен, он не владеет ситуацией и боится оказаться в более неудобной ситуации, чем до встречи».

Демонстранты дошли шествием до отдела полиции Кентрон, где в настоящее время находятся 19 из 24 подвергнутых приводу.