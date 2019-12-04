Представитель молодежного крыла «Дашнакцутюн» передала министру жетон для метро и письмо с требованием об отставке

Представитель молодежного крыла партии АРФ «Дашнакцутюн» Кристине Варданян в ходе сегодняшних публичных обсуждений по законопроекту «О высшем образовании и науке» передала министру образования, науки, культуры и спорта Армении Араику Арутюняну жетон для поездки в метро и письмо с требование о его отставке.
Ранее представители оппозиционной партии объясняли, что Арутюняну нужно бывать в метро, чтобы быть в курсе настроений граждан, которые, по их мнению, не приемлют предлагаемые министром реформы в сфере образования.
Кристине Варданян в своей речи заявила: «Я надеюсь, что вы вчера спали спокойно. Вчера граждане требовали организации такой встречи для обсуждения всех вопросов нашей повестки дня. В результате 24 из них оказались в полицейском участке».
Напомним, что накануне 24 представителя молодежного крыла АРФ «Дашнакцутюн» с применением силы были подвергнуты приводу в полицию на том основании, что не подчинились законному требованию сотрудников полиции.
Молодые люди сначала требовали встречи с министром Араиком Арутюняном, чтобы обсудить имеющиеся в сфере образования проблемы, например, они в течение нескольких недель критикуют предложение министерства отменить обязательное преподавание в вузах предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история», оставив этот вопрос на усмотрение самих вузов.
Из министерства сообщили, что для организации встречи существует процедура. После этого ответа молодые люди попытались войти в здание министерства и несколько минут сидели у входа в здание. Однако полицейские с применением силы вывели молодых людей оттуда. Последние перекрыли улицу Вазгена Саргсяна, которая была вновь открыта только после применения сотрудниками полиции силы.
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