Национальное собрание не приняло законопроект о придании политического статуса руководителям полиции и СНБ

Национальное собрание Армении не приняло законопроект о придании политического статуса должностям начальника полиции и директора Службы национальной безопасности.

Сегодня в пользу законопроекта, который прошел второе и окончательное чтение, проголосовали 19 депутатов, 89 депутатов проголосовали против него.

По итогам первого чтения в сентябре большинство в парламенте высказалось в пользу представленного оппозиционной фракцией «Лусавор Айастан» законопроекта, но примерно через месяц после этого в результате соглашения между властями и оппозицией о возможности вернуться на стадию предложений, чтобы сделать изменения более полными, Национальное собрание во втором чтении проголосовало против законопроекта.

Руководитель парламентской фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян накануне выразил свое беспокойство по поводу изменения позиции политического большинства.

Глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, однако, заявил, что законопроект разрушает и искажает систему. Как заверил Варданян, «они работали денно и нощно, но так и не смогли найти правового пути, который не противоречил бы Конституции».