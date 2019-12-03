Эдмон Марукян: Что изменилось между первым и вторым чтением, что власть передумала?

В ходе обсуждения во втором чтении законопроекта «О службе в органах национальной безопасности» и смежных законопроектов, представленных оппозиционной фракцией «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), основной докладчик Эдмон Марукян выразил удивление в связи с тем, что во время первого чтения политическое большинство высказалось в пользу законопроекта и проголосовало за него, а уже перед вторым чтением комиссия по государственно-правовым вопросам проголосовала против законопроекта.

Представленный проект предполагает возможность назначения на должности директора Службы национальной безопасности и начальника Полиции гражданских лиц, не работавших в данных системах.

«Политический вопрос заключается в следующем: что изменилось между первым и вторым чтением, что власть передумала? Ответьте на этот политический вопрос, остальное - вопросы правовой техники, поскольку мы решили все вопросы правовой техники с первого по второе чтение. И у нас был уже дополненный проект, который должен был быть принят», - сказал Марукян.

Правовые контраргументы представил председатель комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян. Он сказал, что представленный оппозиционной фракцией проект расшатывает и деформирует систему.

По словам Варданяна, заместители руководителей этих структур имеют только делегированные полномочия, поэтому, если вы либерализуете должность руководителя, нужно либерализовать и должность заместителя, а в этом случае они будут иметь равный статус.

И поэтому, по словам смежного докладчика, изменения вызывают противоречия с Конституцией. «На данном этапе существующие конституционные нормы не позволяют нам иметь одновременно и конституционное решение, и решение, которое позволяет нам не расшатывать, не деформировать сформировавшиеся системы. Действительно, очень важно, чтобы все процессы и в Службе национальной безопасности, и в Полиции были прозрачными. Действительно крайне важно провести в этой сфере серьезные коренные реформы, что признали также наши коллеги в этих структурах. Параллельно с этим мы не должны создавать ситуацию, когда бы мы не улучшали ситуацию, а наоборот ухудшали ее, внутри этих систем могут возникнуть серьезные проблемы. Я уже не говорю о конституционных проблемах», - сказал он.