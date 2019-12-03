Новым законопроектом будет запрещена дискриминация по признаку инвалидности

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены проблемы людей с инвалидностью и шаги по их решению.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян сначала отметил, что 3 декабря - Международный день инвалидов, который установлен ООН и отмечается с 1992 года.

«Важно, чтобы в Республике Армения в целом изменилось отношение общества к людям с ограниченными возможностями, так как во многих случаях ключевым компонентом отношения к людям с ограниченными возможностями является чувство сострадания. Это, как и во многих других случаях, является неправильной формулой отношений. Здесь есть не только политическая проблема , но и проблема достоинства и возможностей, и, как премьер-министр Республики Армения, я также считаю, что мы должны относиться к людям с ограниченными возможностями не как к бремени в жизни государства и общества, а как к огромному потенциалу и большим возможностям», - сказал он.

По словам премьера, главная задача состоит в том, чтобы создать возможности, условия, чтобы человек в рамках своих возможностей и талантов имел возможности, начиная от образования и заканчивая предпринимательской деятельностью, не говоря уже о возможности перемещаться с места на место.

Затем министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян доложила, что в настоящее время идет процесс внедрения новой системы оценки инвалидности и предоставления услуг. Новая модель и проект пакета услуг представлены на межведомственное обсуждение, чтобы уточнить сферу ответственности. По словам министра, реализуемая работа и предпринятые шаги направлены на то, чтобы государственная политика в отношении прав людей с ограниченными возможностями вместо того, чтобы опираться на медицинскую модель, стала социально-правовой, а также была направлена на снижение коррупционных рисков в сфере.

В новом законопроекте изложены основные принципы и направления государственной политики, которые полностью соответствуют ратифицированным Арменией международным договорам. Законопроектом будет запрещена дискриминация по признаку инвалидности. В случае его принятия государственные органы и органы местного самоуправления, организации, независимо от организационно-правовой формы, будут обязаны обеспечивать для инвалидов доступность физической среды, информации и средств связи, в том числе будут созданы условия для инвалидов, чтобы они беспрепятственно имели доступ к жилым, общественным, промышленным и другим функциональным зданиям и сооружениям, могли пользоваться транспортной системой, местами отдыха и досуга. Законопроектом будет запрещено создание для людей с ограниченными возможностями таких жилых учреждений, в которых они будут лишены права принимать решения о своей повседневной жизни, будет внедрен институт личного помощника.

Затем состоялся обмен мнениями, в ходе которого было отмечено, что в Армении есть много зданий и построек, которые не приспособлены для людей с ограниченными возможностями и недоступны для них. Министр Батоян отметила, что согласно решению 2007 года в каждом новом здании в Армении должны быть необходимые условия для людей с ограниченными возможностями, но, несмотря на его существование, во многих случаях это требование не было выполнено.

Премьер-министр поручил ответственным лицам провести учет для расследования таких случаев и определить круг должностных лиц, которые приняли эти здания, и дать соответствующие правовые оценки. В то же время Никол Пашинян поручил отныне исключить любые подобные случаи и обеспечить, чтобы все новостройки имели доступные условия для людей с ограниченными возможностями.

Подводя итоги совещания, премьер-министр отметил: «Я не хочу выглядеть меркантильным, но одним из важнейших аспектов проблемы инвалидности является стратегия развития страны. Страна может достичь серьезного уровня развития, если используется весь ее потенциал развития. Именно поэтому мы уделяем особое внимание вовлечению женщин, людей с ограниченными возможностями в различные программы. Если более половины экономических ресурсов страны, извините за выражение, мы «заперли в домах», а потом говорим, что наша жизнь не улучшается, наша экономика не развивается, то как она должна развиваться, если более половины ресурсов нашей экономики просто заперты в домах? Это очень большая проблема. По какой причине они заперты? Заперты из-за традиций, некоторых других формулировок, подмены ценностей, ограниченного мышления некоторых людей - не важно. Но не может быть так, чтобы половина и даже больше половины экономических ресурсов страны были де-факто или де-юре заперты, и мы говорили, что экономика не развивается, почему мы не становимся сильным государством, откуда у нас так много джипов с хорошими номерами, но страна не развивается».

По словам Николая Пашиняна, то, что они говорят, что увеличение пособий по инвалидности на 5-10 тыс. драмов не приведет к стратегическим изменениям в их жизни, не означает, что правительство не ставит перед собой такую задачу, чтобы хотя бы таким небольшим компонентом немного улучшить жизнь граждан.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы сделали некоторые изменения с 2019 года. Если я не ошибаюсь, пособия примерно 60 тыс. человек увеличились, и увеличение пенсий также окажет влияние, и решение об увеличении минимальной пенсии в прошлом году также имело некоторый эффект. Однако наша стратегия, если мое сравнение будет некорректным, прошу простить меня, но общая политическая картина должна быть, по сути, такой же, как и в случае преодоления бедности. Если в случае с преодолением бедности мы говорим, что только посредством труда можно преодолеть бедность, то, по крайней мере, в случае дееспособных людей с ограниченными возможностями тоже только посредством труда можно преодолеть инвалидность. Другое дело, что и в первом, и во втором случае государство и правительство должны создавать реальные условия для того, чтобы эти люди имели возможность получить работу, иметь работу, создавать рабочие места, и таково наше видение», - заключил премьер-министр.