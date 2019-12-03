Премьер-министр ознакомился с выполненными работами по капремонту дороги в селе Сис

Просьба 10-летнего жителя села Сис Араратской области Самвела Ованнисяна стала реальностью. Несколько месяцев назад он обратился к премьер-министру Николу Пашиняну с просьбой асфальтировать главную дорогу в селе. Сегодня уже Никол Пашинян посетил село Сис и ознакомился с выполненными работами.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, на ремонт дороги межобщинного значения в общине Сис протяженностью 2,4 км из госбюджета было выделено 153,6 млн драмов.

«Сейчас у нас есть дорога, а потом мы вместе с сельским старостой создадим село, о котором мы мечтаем. Я поднял вопрос этой дороги, потому что это был глобальный вопрос для села, поэтому мы и обратились к уважаемому господину Пашиняну и результат налицо. Эта дорога была такой большой проблемой, жители всегда говорили об этом, и я научился от взрослых. Больше я ничего другого не буду просить у премьер-министра, остальное сделаем мы сами. У нас много планов», - отметил 10-летний Самвел.

В мае во время съемок программы «Гюхамедж»( «На селе») Азатутюн ТВ дети в селе Сис пожаловались, что премьер-министр, посетив село два месяца назад, пообещал, что дорога будет отремонтирована, но она до сих пор все еще «ремонтируется».

Спустя несколько дней Пашинян во время заседания правительства обратился к этой программе, поинтересовавшись у министра территориального управления и развития Сурена Папикяна, почему не ремонтируется дорога. Министр пообещал, что с учетом просьбы детей в Сисе будут проведены работы по асфальтированию.

Позже сегодня премьер-министр посетил общину Ранчпар Араратской области, где присутствовал на церемонии открытия построенного в селе детского сада. Детсад был построен на средства проживающего в России мецената Мамикона Карапетяна.

В результате открытия дошкольного учреждения, соответствующего современным стандартам и полностью укомплектованного новой мебелью, в общине будет создано 8 рабочих мест. В детском саду будет действовать одна группа, состоящая из 25-28 детей.