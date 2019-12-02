«Серж Саргсян - плохой друг, мои отношения с ним были не хорошими, а добрососедскими» - Хачатур Сукиасян

«Серж Саргсян был очень плохим руководителем, Серж Саргсян все делал для себя, для своего зятя, для своих», - такое мнение высказал основатель концерна«Сил» Хачатур Сукиасян.

Резкую критику, высказанную бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном в адрес революционной власти на съезде Европейской народной партии, Хачатур Сукиасян назвал полной ложью. «Он был очень плохим руководителем, скажу – почему, он был очень плохим другом, потому что когда страна, Республика Армения, строилась и когда он приехал из Карабаха, а я его помню, он забыл всех своих старых друзей, вплоть до того, что забыл того, от кого принял президентское кресло. И потом обман - очень плохая вещь в этой стране. Если на уровне первого лица человек может лгать, то погибает и этот человек, и та среда, в которой он живет», - заявил Сукиасян.

Бизнесмен Сукиасян всего за два года до революции пригласил Сержа Саргсяна на церемонию открытия принадлежащего ему торгового центра «Россия Мол». На напоминание о том, что до революции у него с экс-президентом были хорошие отношения, Хачатур Сукиасян ответил, что его отношения с Сержем Саргсяном были не хорошими, а добрососедскими. Одновременно он напомнил, что в годы президентства Саргсяна у него отобрали завод «Бжни».

«Если Серж Саргсян отобрал у меня завод, я не думаю, что у меня с ним были хорошие отношения», - сказал он. На замечание, что он говорил об этом в одном из своих интервью, Сукиасян ответил, что говорил о «добрососедских отношениях».

«Завод был отобран незаконно, он должен быть возвращен законным путем, я считаю, что они взяли его не законным, а полностью лживым путем. Этим занимаются юристы, которые вовремя нас проинформировали», - сказал бизнесмен.

Хачатур Сукиасян вместе с группой бизнесменов сегодня принимал участие в церемонии официального открытия ювелирного завода “ADM Diamonds”. В церемонии принимали участие премьер-министр Никол Пашинян, члены правительства, губернатор Котайкской области, мэр Абовяна. Для реализации проекта инвестировано около 3,5 млн долларов. Планируется создать 700 рабочих мест. Компания “ADM Diamonds” была основана в 2017 году Артаком и Арменом Багикянами, ранее она работала в небольших масштабах, а сейчас расширяется.

Министр экономики Тигран Хачатрян считает расширение завода примером набирающей обороты экономической революции. «То, что делается, создало чрезвычайно позитивную основу для долгосрочной экономической деятельности. Я повторюсь, но я скажу, что приоритетное значение для инвесторов имеют защита права собственности, равная конкуренция, отсутствие коррупции, которые являются одними из наиболее важных вопросов текущей политики, и они постоянно находятся в центре внимания и реализуются», - сказал министр.

Радио Азатутюн напомнило министру о критике, высказанной крупным бизнесменом, депутатом Гагиком Царукяном, который заявил, что в Армении нет благоприятных условий для инвестиций, много бюрократии, система «одного окна» не действует, что является серьезным препятствием для инвесторов.

«Оценки носят субъективный характер, возможно, в связи с некоторыми инвестиционными программами некоторые разрешения запаздывают, потому что в основе этого лежат объективные причины. Я не хочу говорить о деталях, но есть случаи, когда дальнейшая деятельность должна соответствовать установленным стандартам, и до тех пор, пока такое соответствие не будет достигнуто, решения по данному вопросу могут откладываться», - пояснил министр.

По его словам, государственные органы делают все возможное, чтобы инвестиционные программы были реализованы быстро и успешно. Что касается объявленной премьер-министром и набирающей обороты экономической революции и уже реализованных колоссальных инвестиций, то министр не привел примеров, сказав, что у него в данный момент под рукой нет фактов.