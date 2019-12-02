Пашинян считает деятельность Виталия Баласаняна разлагающей – пресс-секретарь

Бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, который также объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в Карабахе, не был приглашен на состоявшуюся вчера встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Карабаха Бако Саакяна с другими кандидатами, баллотирующимися на выборах президента Карабаха. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

«Он не был приглашен. Причина подобного подхода состоит в том, что в контексте выступления 20 мая этого года для премьер-министра Армении важно, чтобы дорогие соотечественники в Арцахе знали, что премьер-министр и поддерживающие его граждане Армении считают деятельность Баласаняна за последние месяцы разлагающей с точки зрения национальной безопасности Армении и Арцаха», - заявил Карапетян.

Напомним, во вчерашней встрече приняли участие председатель партии «Свободная родина», бывший премьер-министр Карабаха Араик Арутюнян, руководитель «Демократической партии Арцаха», спикер Национального собрания Карабаха Ашот Гулян и министр иностранных дел Карабаха Масис Маилян. Присутствовал также представитель Центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» в Карабахе Давид Ишханян.