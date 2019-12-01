МИД Армении осудил нарушение Азербайджаном режима прекращения огня

Министерство иностранных дел Республики Армения решительно осудило действия Азербайджанасвязи с инцидентом на линии соприкосновения, в котором тяжелое ранение получил военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха.

«Данному инциденту, произошедшему в результате снайперского огня, не предшествовала какая-либо эскалация ситуации, что свидетельствует о предумышленной попытке азербайджанской стороны нарушить режим прекращения огня.

Подобные инциденты серьезно подрывают мирный процесс и противоречат достигнутым при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренностям о формировании способствующей миру обстановки. Даже в условиях новых внутриполитических событий Азербайджан должен сохранять приверженность своим обязательствам», - говорится в заявлении МИД Армении.

В заявлении также отмечается, что данный инцидент, произошедший в преддверии очередной министерской встречи под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, «еще более подчеркивает приоритетность выполнения достигнутых договоренностей об укреплении режима прекращения огня, в том числе путем внедрения соответствующих механизмов».