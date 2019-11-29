Зограбян: Большинство из 56 солдат с психическими проблемами признались, что их публично унижали

Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам сегодня единогласно одобрила законопроект об ужесточении наказания за доведение военнослужащего до самоубийства.

Законопроектом предлагается внести в Уголовный кодекс сразу две новые статьи: статью 360.1 (Доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности), что предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 9 лет, а во время военного положения – до 10 лет, и статью 360.2 (Доведение военнослужащего до самоубийства с косвенным умыслом), что предусматривает более суровые сроки наказания, от 6 до 14 лет лишения свободы.

Имеющаяся в настоящее время в Уголовном кодексе статья 110 касается доведения до самоубийства вообще, устанавливая в качестве наказания лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Автор законодательной поправки, председатель парламентской комиссии по правам человека Наира Зограбян сегодня на заседании комиссии по государственно-правовым вопросам, представляя законопроект, подчеркнула, что он поможет уменьшить число самоубийств в армии. По мнению Зограбян, сегодня в армии довольно печальная статистика: число самоубийств из-за неуставных отношений сегодня больше, чем число жертв в результате выстрела противника. По данным прокуратуры, только в этом году уже было зафиксировано 9 случаев самоубийства.

«Если бы заседание было закрытым, я бы представила вам случаи, когда пытались унизить достоинство солдата, по телефону показав ему кадр, связанный с членом его семьи. Это не было ни избиение, ни насилие, но солдат пошел и покончил с собой», - рассказала Зограбян.

Глава комиссии по правам человека сообщила, что недавно вернулась из Карабаха, где беседовала с разными солдатами, Правда, по ее словам, есть некоторые изменения, но субкультура унижения продолжает действовать.

Депутат также посетила военный госпиталь «Каназ» и поговорила с десятками военнослужащих, у которых возникли психические проблемы, и многие из них признались, что подвергались публичному унижению.

«Там в данный момент находятся 56 солдат с различными психическими и психологическими расстройствами, и подавляющее большинство из них, к сожалению, приобрели эти отклонения, в отдельных беседах со мной многие из них утверждали, что подвергались публичному унижению. Они должны были что-то сделать, либо взять оружие и расстрелять тех, кто их унизил, но не сделали этого, и это привело к глубокому стрессу, а глубокий стресс может привести к попытке самоубийства», - сказала Наира Зограбян.

Отметим, что все парламентские силы поддержали предложение об ужесточении наказания за доведение военнослужащего до самоубийства, правительство также дало положительное заключение.

Заместитель министра юстиции Србуи Галян в беседе с Радио Азатутюн отметила, что две новые статьи, которые будут включены в Уголовный кодекс, будут выполнять превентивные функции, они устанавливают довольно суровые меры наказания. Однако, по словам замминистра, лишь созданием нового состава преступления все проблемы не решить, для предотвращения преступлений, возникающих из-за неуставных отношений, необходимы комплексные меры.

«Основные причины, можно сказать, больше носят социальный и бытовой характер. Сейчас мы боремся с очень активной криминальной субкультурой, и армия - это мини-территория, где элементы этой криминальной субкультуры становятся очевидными, и этим обусловлена та атмосфера иерархии, результатом чего и является доведение до самоубийства. Одно только предусмотрение состава преступления не решит все имеющиеся проблемы, это должно быть сделано посредством мероприятий, направленных на повышение правосознания людей, военнослужащих, и других мер, то есть это требует комплексных мер», - сказала она.

Добавим, что, по данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, в этом году число самоубийств в армии возросло до 10. Последний случай был зафиксирован 26 ноября. На территории Учебного центра Дилижана было обнаружено повещенным на дереве тело 19-летнего военнослужащего.