Правительство одобрило законопроект, ужесточающий наказание за доведение военнослужащего до самоубийства

Правительство Армении одобрило законопроект, ужесточающий наказание за доведение военнослужащего до самоубийства.

Автор законодательной поправки, председатель парламентской комиссии по правам человека Наира Зограбян предлагает внести в Уголовный кодекс новую статью: «Доведение военнослужащего до самоубийства». В настоящее время имеющаяся в Уголовном кодексе статья 110 касается доведения до самоубийства вообще, устанавливая в качестве наказания лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Предлагаемая поправка отделит преступление о доведении до самоубийства военнослужащего от остальных случаев, а мера наказания будет ужесточена. Правительство, одобрив законодательную поправку председателя комиссии по правам человека, предлагает внести в Уголовный кодекс сразу две новые статьи: статью 360.1 (Доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности), что предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет, а во время военного положения – до 10 лет, и статью 360.2 (Доведение военнослужащего до самоубийства с косвенным умыслом), что предусматривает более суровые сроки наказания, вплоть до 14 лет лишения свободы.

По словам Наиры Зограбян, введение новых статей в Уголовный кодекс и ужесточение меры наказания в определенной степени будет способствовать уменьшению числа самоубийств в армии.

«К сожалению, количество смертей в армии в результате выстрелов противника в несколько раз меньше, чем количество самоубийств, инциденты в армии в результате неуставных отношений или нарушения уставных отношений действительно вызывают беспокойство. В 2018 году было на 11 случаев больше. То есть, в среднем в год мы имеем 9-10 случаев самоубийства, доведения до самоубийства. И в Уголовном кодексе нет статьи о доведении солдата до самоубийства, о постоянном унижении солдата. Я уверена, что это должно строжайше наказываться, и, по крайней мере, с помощью этого инструмента Уголовного кодекса мы сможем сдержать унизительные действия в отношении солдата», - сказала Наира Зограбян.

На вопрос Радио Азатутюн, станет ли ужесточение наказания сдерживающим фактором, она ответила: «Я думаю да. Я надеюсь, что это будет в определенной мере сдерживающим механизмом для всех тех, кто считают, что солдат – их раб, их подчиненный и исполнитель их воли. И я считаю, что это в определенной мере смягчит ту довольно тяжелую статистику, которую мы сегодня имеем в армии в связи с самоубийствами».

Заместитель министра обороны Габриэл Балаян, говоря о самоубийствах в Вооруженных силах, заверил, что оборонное ведомство делает свои выводы, соответствующие должностные лица получают свое наказание.

«Во всех случаях в армии невозможно избежать подобных случаев. То есть, к сожалению, в подразделениях, осуществляющих вооруженное боевое дежурство, застраховаться от этого полностью невозможно. Я констатирую это как недостаток, многое нужно сделать, чтобы исключить все это», - отметил замминистра.

Габриэл Балаян воздержался от высказывания мнения по поводу законодательной поправки, ужесточающей наказание за доведение военнослужащего до самоубийства.

Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, занимающийся проблемами армии, отмечает, что ужесточение наказания за доведение военнослужащего до самоубийства не является достаточным условием для сокращения числа самоубийств в Вооруженных силах. «Суровость наказания никогда не приводила к снижению числа преступлений. Это закономерность. Здесь очень важна работа с вооруженным человеком. Это психологическая, образовательная, социальная [работа]…чтобы человек осознавал ответственность и по отношению к себе, и по отношению к другим не только под влиянием страха, чтобы это было не только его убеждением, но и результатом образования», - сказал он.

Правозащитник подчеркивает, что по случаям самоубийств в Вооруженных силах они постоянно поднимают вопрос о том, смогли ли командир или психолог вовремя отследить изменение в поведении военнослужащего, выявить проблемы среди сослуживцев, и какие шаги они предприняли для их решения.

Поэтому, по мнению Сакунца, в поправках, вносимых в Уголовный кодекс, следует установить ответственность также за бездействие руководящего состава. «Я утверждаю, что указанные мною работы носили либо формальный характер, либо вообще не проводились. Следовательно, если бы в описание этих статей была включена также ненадлежащая работа командира, которая привела к подобным последствиям, я бы еще понял. Речь идет не о насилии, а о бездействии, ненадлежащем исполнении обязанностей», - сказал правозащитник.

Добавим, что, согласно данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, в течение этого года в Вооруженных силах уже зарегистрировано 9 случаев самоубийства.