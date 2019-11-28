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Карабах

Алиев считает 2019 год «годом упущенных возможностей»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (архив)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает 2019 год «годом упущенных возможностей» с точки зрения урегулирования карабахского конфликта. Об этом он заявил на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакиии Мирославом Лайчаком.

Согласно официальному сообщению, Ильхам Алиев вновь заявил, что конфликт является большой проблемой и большой опасностью для региона, и обвинил власти Армении в «неконструктивной» позиции.

Действующий председатель ОБСЕ, в свою очередь, положительно оценил недавние взаимные визиты армянских и азербайджанских журналистов и выразил надежду, что подобные визиты откроют путь для политического решения.

Напомним, 17-21 ноября состоялся обмен группами журналистов: представители СМИ Армении и Нагорного Карабаха посетили Азербайджан, а представители СМИ из Азербайджана – Армению и Нагорный Карабах. Программа была подготовлена и проведена в жизнь при непосредственной координации личного представителя действующего председателя ОБСЕ и при участии соответствующих ведомств Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана, сообщила пресс-служба МИД Армении.

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