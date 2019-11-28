Вице-премьер: Мы ведем переговоры, чтобы исключить проблемные колебания цены на газ

Армения ведет переговоры с «Газпромом», чтобы исключить такое колебание цены на газ, которое стало бы бременем и проблемой как для потребителя, так и для экономики страны. Об этом сегодня в беседе с журналистами сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Он отказался сообщить, ведутся ли переговоры о повышении цены на газ, сохранении нынешней цены или ее снижении.

«До 1 апреля повышения не будет. Информацию, касающуюся того, что будет после 1 апреля, сейчас сообщить не могу», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, на каком этапе в настоящее время находятся переговоры, вице-премьер ответил: «Переговоры продолжаются. Мы ведем переговоры для того, чтобы сделать все, чтобы не было такого ценового колебания, которое стало бы бременем или проблемой как для простого потребителя, так и для экономики».

Вице-премьер, по сути, подтвердил, что Армения ведет переговоры также с другими странами с целью приобретения газа.

«Переговоры и обсуждения, связанные с газом, являются многосторонними. Мы должны оценивать и учитывать любые возможности, в том числе и с другими странами, возможно, и не напрямую, но в определенной форме в энергетической системе», - отметил вице-премьер.

На вопрос, на каком этапе находится процесс получения газа от Ирана взамен на другие товары, Мгер Григорян ответил: «Этот процесс сейчас идет, другое дело, что возможности… развитие инфраструктурных возможностей – это другой вопрос, и другим вопросом также являются объемы. Эти вопросы, конечно, являются вопросами повестки, но в данный момент я не могу сказать ничего более конкретного в связи с этим, потому что суть сделки с Ираном бартерная, то есть, в обмен на газ предоставляется электроэнергия, а для поставки электроэнергии должна быть также инфраструктура, определенные технические условия».

Он опроверг заявления экономистов, что утверждение о том, что цена на газ не поднимется до 1 апреля, является прямым мессиджем о том, что сразу после 1 апреля она повысится. «Если бы это был прямой мессидж, это было бы сказано прямым мессиджем, если не говорится прямым мессиджем, это означает, что ведутся переговоры, и есть вопросы, которые пока подлежат уточнению. Тот мессидж, который был сделан до сих пор, касается вопроса, который интересует всех нас. Это касается тарифа, внутреннего тарифа», - отметил Григорян.

На днях в ходе встречи с российскими журналистами премьер-министр Никол Пашинян также затронул ведущиеся с Москвой переговоры о цене на газ, заявив, что как минимум до весны цена на газ для Армении не поднимется. По его словам, разговор с президентом России Владимиром Путиным касательно тарифа на газ для Армении был общим, не конкретизированным, но обсуждалось, что цена должна быть такой, «чтобы не поломать динамику развития экономики республики». Пашинян отметил, что они с Путиным достигли согласия по этому вопросу. «Я очень рад констатировать, что как минимум до весны цена на газ для Армении не поднимется. Это хорошая новость», - отметил Пашинян, добавив, что армянская сторона надеется на решение вопроса и в более долгосрочной перспективе.

До того, как в соответствии соглашением, заключенным между Арменией и Россией в декабре 2013 года, последние 20% акций «АрмРосгазпрома», принадлежавшие Армении, правительство Сержа Саргсяна передало «Газпрому», Кремль продавал газ на границе Армении по 240 долларов за 1000 кубометров. После подписания этого соглашения, с 2014 года цена на газ на границе снизилась до 189 долларов. В сентябре 2015 года цена на газ на границе снова снизилась - до 165 долларов. В апреле 2016 года газ еще раз подешевел на границе - до 150 долларов, хотя потребители продолжали платить за него почти в два раза больше.

С 1 января этого года Кремль повысил цену на голубое топливо для Армении. Цена на границе вернулась к 165 долларам за 1000 кубометров. Армянские потребители в настоящее время за газ в своих домах платят «Газпрому» 289,5 долларов.

Кстати, согласно отчету компании «Газпром» за 2018 год, средняя оптовая цена 1000 кубометров газа, проданного компанией в России в прошлом году, составила всего 67,5 долларов, в то время как в постсоветских странах средняя цена составила 162,6 доллара.