Премьер-министр Армении провел встречу с представителями ведущих российских СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с находящейся в Армении группой представителей ведущих российских СМИ.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, во встрече, в частности, приняли участие журналисты таких изданий, как «Комсомольская правда», «Эхо Москвы», «Свободная пресса», «Московский Комсомолец», «Россия Сегодня», «Ведомости», «Коммерсантъ», «Интерфакс», «Огонек», ТАСС, «Эксперт», «Российская газета».

Приветствуя гостей в правительстве, премьер-министр подчеркнул важность их визита в Армению и выразил надежду, что «этот визит будет способствовать более детальному и всестороннему представлению в России событий и изменений, происходящих в Армении».

Премьер-министр ответил на интересующие журналистов вопросы, которые касались армяно-российских стратегических отношений, военно-технического сотрудничества двух стран, происходящих в Сирии и регионе событий, урегулирования нагорно-карабахского конфликта, борьбы с коррупцией в Армении, а также проводимых в стране реформ в различных сферах, в том числе улучшения инвестиционной среды и др.