«Они очень интересовались экономикой Армении» – о визите азербайджанских журналистов в Армению

Армению посетили трое азербайджанских журналистов – главный редактор информационного агентства Trend Эльчин Валиев, корреспондент сайта 1news.az Эльшан Рустамов и корреспондент сайта «Вестник Кавказа» в Азербайджане Орхан Елчуев.

Эльшан Рустамов на своей странице в Facebook опубликовал несколько фотографий. В Шуши он сфотографировал отремонтированную мечеть, в Кельбаджаре сфотографировался на фоне туманных гор. Обе фотографии он подписал так: «Наша Родина». А в Ереване он сфотографировался во дворе Голубой мечети.

Фотографии также размещены на сайте 1news.az, где он работает. Помимо краткой общей информации о визите, также отмечается, что «впервые за много лет представители СМИ смогли своими глазами увидеть наши родные земли, красивую природу, горы, леса и реки».

Главный редактор Trend и корреспондент сайта «Вестник Кавказа» пока в своих СМИ никаких материалов о визите в Армению не публиковали.

До начала визитов была достигнута договоренность о том, что встреч с официальными лицами не будет. На обеих сторонах проводились встречи лишь с представителями гражданского общества и журналистами. На второй день по прибытии в Ереван азербайджанцы провели встречу-дискуссию с группой армянских журналистов, а в конце дня также вместе поужинали.

В этой встрече участвовал также журналист Радио Азатутюн Карлен Асланян.

«Около десятка журналистов из Армении участвовали в этой встрече с тремя азербайджанскими журналистами. Сначала в зале состоялась небольшая дискуссия, затем уже мы вместе поужинали, и, несмотря на все попытки создать непринужденную атмосферу и заверения о том, что мы не будем освещать встречу, не будем делать интервью с ними и эта встреча не будет сниматься на видео, тем не менее, некоторая сдержанность, скованность с их стороны была заметна, и также было видно, что они больше хотели услышать нас, чем отвечать на какие-то вопросы.

Особенно на тему нагорно-карабахского конфликта они практически не высказывали свою позицию, избегали затрагивать эту тему. Вместо этого они очень интересовались, к примеру, экономикой Армении, периодически спрашивали, не обеспокоены ли мы тем, что новая железная дорога, новые дороги, газопроводы строятся в регионе в обход Армении, осознаем ли мы, что причиной этого является война.

Мы же, в свою очередь, к примеру я, интересовались состоянием демократии в Азербайджане. Я, например, прямо спросил, показывают ли оппозицию по телевидению, или поинтересовался тем, как они комментируют тот факт, что оппозиции не позволяют проводить митинги в центре Баку, и эти митинги, как правило, разрешается проводить лишь на расстоянии 7-8 км от центра. Должен сказать, что их позиция мало чем отличалась от позиции властей Азербайджана. Например, они говорили, что центр Баку очень перегружен и там действительно невозможно проводить митинги», - рассказал Карлен Асланян.

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха накануне представило детали визита азербайджанских журналистов, сообщив, какие места они посетили в Карабахе.

Помимо перечисления этих мест, МИД также отметил, что данную согласованную сторонами инициативу необходимо рассматривать в качестве пробного шага в рамках реализации мер по укреплению доверия с целью создания благоприятных условий для продвижения мирного процесса.

«За последние 20 лет арцахская (карабахская – ред.) сторона неоднократно выступала с предложениями по реализации мер по укреплению доверия, в том числе относительно взаимных визитов журналистов», - говорится в заявлении МИД Карабаха.

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приветствовала взаимные визиты армянских и азербайджанских журналистов. Миссия США в ОБСЕ на своей странице в Twitter написала: «Подобные шаги готовят население к миру и содействуют ослаблению напряженности».