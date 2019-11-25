МИД Карабаха публикует подробности визита азербайджанских журналистов

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха представило информацию о визите азербайджанских журналистов в Карабах.

В сообщении, в частности говорится, что 20-21 ноября в рамках визита в Карабах азербайджанские журналисты посетили монастырский комплекс Гандзасар, город Шуши, побывали в «Ремесленном училище Езник Мозян», в государственных музеях геологии и изобразительных искусств, ознакомились с достопримечательностями города.

«В столице республики, Степанакерте, журналисты посетили ковроткацкую фабрику «Карабах карпет», Арцахский центр информационных технологий, предприятие по производству консервированных изделий «Арцахбио», а также встретились с представителями гражданского общества и СМИ Арцаха», - также отмечается в сообщении.

«Данную согласованную сторонами инициативу необходимо рассматривать в качестве пробного шага в рамках реализации мер по укреплению доверия с целью создания благоприятных условий для продвижения мирного процесса. За последние 20 лет арцахская сторона неоднократно выступала с предложениями по реализации мер по укреплению доверия, в том числе относительно взаимных визитов журналистов», - заявляет МИД Карабаха.

17-21 ноября при посредничестве офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ состоялись взаимные визиты журналистов из Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана.