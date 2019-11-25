Артём Ерканян отрицает, что встретился в Баку с азербайджанской общиной Карабаха

Гостем студии Азатутюн ТВ стал комментатор телекомпании «Шант» Артём Ерканян, который на прошлой неделе, в рамках состоявшихся по инициативе ОБСЕ взаимных визитов армянских и азербайджанских журналистов, посетил Азербайджан.

Азатутюн: Вы не в первый раз были в столице Азербайджана, и, тем не менее, у Вас было чувство страха, беспокойства?

Артём Ерканян: Разница заключалась в том, что по сравнению с предыдущими годами, перед пересечением границы представители ОБСЕ предложили подписать документ, которым мы подтверждали, что осознаем, куда едем, и что ОБСЕ не несет никакой ответственности за нашу безопасность и жизнь. В этот момент мы поняли, что происходит. Это, наверное, был не страх, но что-то отрезвляющее. Они хотели убедиться, что мы осознаем, что делаем.

Азатутюн: После более чем десятилетнего перерыва реализуется такая инициатива. У вас сложилось впечатление, что лед тает?

Артём Ерканян: Нет, конечно. Не было цели растопить лед. От визита трех журналистов никакой лед никогда [не растает]. Три стороны больше преследовали цель понять, каким будет общественный резонанс. Важно не то, что нам там сказали, о чем нас там спросили, а то, какие отклики и комментарии будут в связи с нашим визитом.

Азатутюн: Сегодня к вашему визиту обратился уже российский «Коммерсантъ», написав, что Армению и Азербайджан готовят к миру. Не преувеличен ли такой заголовок после такого визита?

Артём Ерканян: В одном из своих выступлений Алиев сказал, что готов подготовить народ к миру. Конечно, за этим последовали заявления, которые говорят об обратном, но, во всяком случае, это новость, в его словаре я таких слов не помню. И будем иметь в виду, что все эти годы сопредседатели Минской группы, я уверен, выступали с подобными инициативами. Но только сейчас это стало реальностью. Причем, скажу, что уже полгода, как этот проект готовился, работали команда личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, министерства иностранных дел Армении и Арцаха и администрация президента Азербайджана. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ так и не распространил заявление с результатами, которое собирался распространить. В Тбилиси после визита у нас была заключительная встреча с Анджеем Каспшиком и его командой, также присутствовали три азербайджанских журналиста. И на этой встрече Каспшик зачитал нам текст, который, как он обещал, с согласия нас шестерых, должен быть размещен на официальном сайте ОБСЕ. Но это заявление так и не было распространено. Единственная сторона, которая могла воспользоваться своим правом вето, - это МИД Азербайджана, потому что, насколько я понимаю, ни у Министерства иностранных дел Армении, ни у Министерства иностранных дел Арцаха не было подобного намерения и желания. Необходимо обязательно подчеркнуть, что полноправным участником подготовки визита был МИД Арцаха. Безопасность азербайджанских журналистов на территории Республики Арцах обеспечивали представители Службы национальной безопасности Арцаха. Обо всем этом в администрации президента Азербайджана, конечно, знали. Фактически при посредничестве ОБСЕ они имели дело с представителями МИД Арцаха. Это заметили также наши азербайджанские коллеги, которые сейчас критикуют власти Азербайджана за то, что они позволили себе признать де-факто администрацию Арцаха и опосредованно работать с этой администрацией. В частности, издание «Зеркало» написало статью, в которой осуждает МИД Азербайджана за то, что это свидетельствует о том, что они признают де-факто администрацию Степанакерта, осуждает за то, что люди, которые до этого были в Арцахе, – я и Давид Алавердян, я уже не говорю о нашем арцахском коллеге, должны были быть в черном списке, поэтому нам нельзя было разрешать посетить Азербайджан. Даже наш журналист представлялся в Баку как представитель государственной телекомпании государства Арцах, и азербайджанские чиновники, которые готовили визит, осознавали это и не возражали против этого. В этом смысле, думаю, это было действительно беспрецедентно.

Азатутюн: Еще одна реакция из Баку: Вы в Азербайджане встретились с представителями азербайджанской общины Карабаха.

Артём Ерканян: Это было очень неожиданно. Лейла Абдуллаева, пресс-секретарь МИД Азербайджана, распространила заявление о том, что мы, трое журналистов, якобы в Баку встретились, цитирую: «с азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона Азербайджана». Конечно, это ложь, такого не было. Реальность заключается в следующем: мы в ряду других встреч встретились с представителями азербайджанских общественных организаций, и там одним из присутствующих был представитель общественной организации, называемой «Азербайджанская община Нагорного Карабаха». Он не был особенно активен в дебатах, факт его присутствия на этой встрече вовсе не может свидетельствовать о том, что армянские журналисты встретились с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха.

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