Армению и Азербайджан готовят к миру – «Коммерсантъ»

«Армению и Азербайджан готовят к миру» - под таким заголовком российская газета «Коммерсантъ» опубликовала обширную статью на тему карабахского урегулирования.

Комментируя заявление МИД Армении о взаимных визитах армянских и азербайджанских журналистов, российское издание пишет, что обмен прошел в рамках программы «по подготовке народов к миру», согласованной Баку и Ереваном в Париже в январе 2019 года.

Корреспондент «Ъ» отмечает, что, по мнению армянских и азербайджанских СМИ, именно эта программа позволила сторонам в этом году добиться определенных сдвигов на гуманитарном направлении.

Согласно российскому изданию, прежде всего, речь идет об обмене заключенными: так, в июле при посредничестве Красного Креста на родину удалось вернуться гражданину Армении Завену Карапетяну и гражданину Азербайджана Эльвину Ибрагимову.

Глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян в беседе с «Ъ» связал с реализацией программы «по подготовке народов к миру» также снижение количества перестрелок на линии соприкосновения.

«За последние 12-14 месяцев ситуация [с соблюдением режима прекращения огня] намного улучшилась. Конечно, были отдельные случаи его нарушения. Но в целом, если сравнивать с предыдущими годами, ситуация стабильная. Летом этого года была договоренность не мешать крестьянам собирать урожай», - Маилян заявил «Ъ».

Российская газета также побеседовала с заместителем председателя Национального собрания Армении Аленом Симоняном, который заявил, что армянская сторона готова к диалогу, подчеркнув: «Население Республики Армения воодушевленно доверяет и следует за своим лидером… Если Никол Воваевич [Пашинян] завтра выйдет в прямой эфир и скажет: "Ребята, мы сейчас все идем брать Бастилию", все выйдут из своих домов и пойдут».

Говоря о прогрессе в рамках программы «по подготовке к миру» со стороны Армении, Ален Симонян сообщил, что не видит такой же готовности к ее реализации со стороны Азербайджана, потому что «риторика только воинственная».

Добавим, что «Коммерсантъ» представил в конце статьи хронику карабахского конфликта, в которой, в частности, говорится, что «еще в 1805 году был подписан Кюрекчайский договор, согласно которому Карабахское ханство, как мусульмано-азербайджанская земля, находилось в подчинении России».