Ереван отвечает на заявления Алиева о событиях в Сумгаите

«Мы осуждаем спекуляцию вопросами нагорно-карабахского конфликта, в частности, трагедией в Сумгаите, с целью переадресации внутриполитических проблем», - заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос относительно заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанных им на прошлой неделе в Сумгаите.

«Сумгаитские погромы наилучшим образом документированы, и искажение фактов со стороны Азербайджана является опасным проявлением отрицания, провоцирующим ненависть и геноцидальные тенденции в отношении армян. Преступления в отношении армян в Баку, Кировабаде, Мараге, Талише и других местах, этнические чистки и неосуждение массовых погромов, более того, их оправдание, поощряемая властями Азербайджана антиармянская риторика, героизация Рамиля Сафарова и других убийц армян, все это подрывает формирование доверия и вредит мирному процессу», - согласно пресс-службе МИД Армении, подчеркнула Нагдалян.

«Раскрывая намерение Азербайджана и проводимую в этом направлении политику по изменению демографической картины Арцаха путем уменьшения количества армян и увеличения количества азербайджанцев, президент Азербайджана еще больше утверждает действительность основного беспокойства армянской стороны, касающегося экзистенциальной физической безопасности народа Арцаха с 1988 год до сегодняшних дней», - отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении.

«Призываем власти Азербайджана проявить политическую волю в связи с реальной оценкой массовых погромов в Сумгаите, прекратить отрицание и уважать достоинство жертв и выживших, достоверно способствовать подготовке народов к миру», - сказала Анна Нагдалян.

Президент Азербайджана на прошлой неделе в своем выступлении на мероприятии, посвященном 70-летию города Сумгаит, заявил, что «произошедшие в Сумгаите в 1988 году беспорядки» - погромы армянского населения - «организовали армянские националисты». Он также заявил, что если бы его отец Гейдар Алиев в 1982 году не уехал в Москву и остался в Азербайджане, азербайджанское население в Карабахе в течение 10 лет достигло бы 50 процентов.