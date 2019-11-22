По словам Алиева, если бы его отец в 80-е годы остался в Баку, азербайджанцы составляли бы большинство в Карабахе

«При великом лидере Гейдаре Алиеве процентное соотношение азербайджанского населения в Нагорном Карабахе резко возросло, увеличилось вдвое, азербайджанское население достигло 30 процентов», - накануне в ходе посещения Сумгаита заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Если бы Гейдар Алиев в 1982 году не уехал в Москву и остался в Азербайджане, то, возможно, азербайджанское население там в течение 10 лет достигло 50 процентов», - отметил Алиев.

Президент Азербайджана принял участие в мероприятии, посвященном 70-летию основания города, затронув также события, имевшие место в этом городе в феврале 1988 года, когда произошли армянские погромы.

«Произошедшие в Сумгаите в 1988 году беспорядки организовали армянские националисты», - заявил президент Азербайджан. По словам Алиева, Сумгаитские события «были провокацией армянских националистов». «Мы должны открыто сказать это. Потому что уже много лет армянские националисты пытаются очернить, запятнать город Сумгаит», - заявил президент Азербайджана.