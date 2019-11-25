Представительница Армении заняла 9-е место на «Детском Евровидении»

Представляющая Армению певица Карина Игнатян заняла 9-е место на международном конкурсе «Детское Евровидение 2019», который прошел в польском городе Гливице.

В рамках конкурса, в котором участвовали представители 19 стран, Карина Игнатян исполнила песню на армянском и английском языках под названием «Colors of your dream» («Цвета твоей мечты»).

Победителем конкурса стала представительница Польши Виктория Габор.