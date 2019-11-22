Пашинян: Есть все предпосылки для наполнения армяно-итальянских торгово-экономических отношений новым содержанием

Находящийся с официальным визитом в Италии премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в Риме провел переговоры на высоком уровне с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Состоялась отдельная беседа премьер-министров Армении и Италии, в ходе которой Никол Пашинян и Джузеппе Конте обсудили ход и перспективы развития армяно-итальянских отношений. После встречи между правительствами Армении и Италии были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве.

«Мы уделили значительную часть наших переговоров торгово-экономическим отношениям. Я рад отметить, что в этом году в этой области наблюдается ощутимая динамика. Я констатировал, что на данный момент Италия является нашим вторым торгово-экономическим партнером в Европейском союзе. С радостью отмечу, что есть все необходимые предпосылки для наполнения армяно-итальянских торгово-экономических отношений новым содержанием», - сказал премьер-министр Армении.

По его словам, членство Армении в Евразийском экономическом союзе и тесное сотрудничество с ЕС создают благодатную почву для привлечения инвестиций.

«Мы отметили важность запуска с января 2020 года рейсов авиакомпании Ryanair Рим-Ереван и Милан-Ереван, что будет способствовать активизации туристических и деловых связей. Мы также подчеркнули важность сохранения культурного наследия друг друга. Мы хотим, чтобы Италия была более вовлечена в нашу систему образования, что позволит нам лучше понимать и способствовать распространению итальянской культуры, истории и мышления среди нашего народа», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что представил итальянскому коллеге нынешнюю ситуацию в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подтвердив готовность Армении продолжать работу по мирному урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

«Мы обменялись мнениями о сирийском кризисе и выразили обеспокоенность по поводу вторжения вооруженных сил Турции на северо-восток страны. Уверен, что наша сегодняшняя эффективная встреча придаст новый импульс сотрудничеству наших стран, и наша повестка дня будет дополнена содержательными инициативами», - отметил премьер-министр Армении.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия заинтересована в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта и установлении стабильности в регионе.

«Мы убеждены, что решение может быть достигнуто только путем диалога. Существующая политическая воля может привести к долгосрочному решению. Народы должны готовиться к миру и осознавать преимущества, которые принесет мирное урегулирование конфликта. Мы готовы всемерно содействовать продолжению переговоров и обеспечению стабильности в регионе. Италия заинтересована в снижении напряженности и эффективных переговорах», - сказал Конте.