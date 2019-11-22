Акции протеста с требованием отставки министра Араика Арутюняна прекращаются

Начавшиеся 6 ноября круглосуточные акции протеста перед зданием Министерства образования, науки, культуры и спорта с требованием отставки министра Араика Арутюняна прекращаются. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила член инициативной группы Кристине Варданян.

Протестующие предложили министру, в данный момент находящемуся в Европе, по возвращении в Армению организовать публичную встречу-дискуссию с участием всех заинтересованных сторон.

«Мы готовы встретиться с Араиком Арутюняном. Требование отставки остается в силе до тех пор, пока не будет другого заявления», - сказала член центрального правления Молодежного союза АРФ «Дашнакцутюн» Кристине Варданян.

Молодежное крыло «Дашнакцутюн» инициировало акции протеста с требованием отставки Араика Арутюняна. К нему присоединились также студенты факультета армянской филологии Ереванского государственного университета. Они недовольны последним законодательным предложением Араика Арутюняна – сделать преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история» в программах вузов не обязательным, а факультативным, считая это антинациональной политикой.