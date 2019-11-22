Премьер-министр Армении прибыл в Рим

Продолжается официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Итальянскую Республику.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, накануне после запланированных в Милане встреч и мероприятий Пашинян прибыл в Рим. Первая встреча премьер-министра Армении в столице Италии была с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Казеллати.

Согласно сообщению, председатель Сената Италии приветствовала визит премьер-министра Армении в Италию, который придаст новый импульс двусторонним отношениям. Она отметила, что Италия «внимательно следит за процессом реформ в Армении, которые важны для развития демократии, и готова помочь Армении в процессе достижения успеха этих реформ, обменяться опытом».

По словам Марии Элизабетты Казеллати, это будет способствовать продолжению эффективного диалога между Арменией и Италией, как в рамках Европейского союза, так и в двустороннем формате. Она отметила, что Сенат Италии ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, и этот документ сейчас представлен на рассмотрение Палаты депутатов. Председатель Сената Италии также выразила удовлетворение динамикой торгово-экономических отношений между Арменией и Италией, в частности, недавним увеличением экспорта примерно на 30%, и отметила, что Италия заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в области торговли, инфраструктуры, культуры.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за прием и отметил «высокий уровень политического диалога между Арменией и Италией, который приводит к развитию экономических отношений». Никол Пашинян отметил, что в этом году наблюдается достаточно высокий рост двусторонней торговли, увеличились инвестиции итальянского капитала в экономику Армении, и выразил надежду, что в результате его визита этот процесс интенсифицируется. По словам премьер-министра Пашиняна, Армения находится на стадии серьезных перемен, страна движется по пути демократизации, ведется настоящая борьба с коррупцией, которая ведет к изменению экономической ситуации. Глава правительства отметил, что ЕС является ключевым партнером Армении в повестке дня этих реформ, и поблагодарил Сенат Италии за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и направление его в Палату депутатов. Никол Пашинян подчеркнул, что Армения с особым чувством относится Палате депутатов Италии за принятие 10 апреля 2019 года инициативы о признании Геноцида армян.

Премьер-министр Армении коснулся вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта и отметил, что Армения видит решение проблемы исключительно мирным путем.

Председатель Сената Италии отметила, что Италия приветствует урегулирование конфликта путем диалога и усилия, направленные на достижение мира.