В Армении комментируют выступление Сержа Саргсяна на съезде ЕНП

После полутора лет молчания выступление Сержа Саргсяна на съезде Европейской народной партии подтвердило, что третьему президенту Армении, ушедшему в отставку под давлением народных протестов, нечего сказать армянскому народу, считает глава Армянского института по международным вопросам и вопросам безопасности Стёпа Сафарян

Сафарян убежден, что адресатом выступления Сержа Саргсяна является Европа. «Это попытка очернить отношения Армения-Евросоюз. Попытка отравить отношения между Арменией и европейскими странами, поскольку они в этом направлении работали также по оси Армения-Россия, и, похоже, у них ничего не получилось, поскольку Москва не поверила слезам», - сказал он.

На съезде ЕНП в Хорватии Серж Саргсян заявил, что новые власти в действительности в течение прошедших полутора лет не внесли никакого революционного изменения или революционного прорыва во внешней или внутренней повестке страны.

«В стране происходят опасные, угрожающие демократии процессы, подорваны основы конституционности, не действует принцип разделения и сбалансированности властей. Многочисленными фактами очевидно нарушена независимость судебной власти», - сказал Саргсян.

Вице-спикер Национального собрания, депутат правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян считает заявления бывшего президента Армении надуманными, с иронией замечая, что потерявший в результате революции власть Саргсян еще не вернулся в реальность.

«Думаю, что все это делается чисто из-за беспокойства Сержа Саргсяна, потому что он прекрасно понимает, что, тем не менее, те заявления, которые они делают, что «Сержа поймают», «Сержа задержат», они лучше знают, что, по всей вероятности, какой-то поводу будет, откуда-то это всплывет, и Серж Саргсян пытается тем самым защититься», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Симонян.

По мнению же Стёпы Сафаряна, то, о чем говорит Серж Саргсян, пожалуй, может наилучшим образом описать период его президентства, а вовсе не нынешний период. Он подчеркнул, что Саргсян этим текстом очевидно пытается придать возбужденным после революции уголовным делам политическую окраску.

«Ни Сурена Хачатряна, ни Миграна Погосяна, ни других не назовешь субъектами, проводившими политическую деятельность не только сейчас, но и при бывших властях. Следовательно, Серж Саргсян просто пытается взять их под защиту», - заметил политолог.

В своей речи Серж Саргсян также представил свою версию ухода из власти, заявив, что ушел, чтобы народ попытался построить лучшее государство, однако «сейчас его обвиняют в том, что он уступил власть популистам».

Ален Симонян считает популистом самого Сержа Саргсяна.

«Начиная с того момента, как человек чувствует, что его не уважают, его высмеивают, пусть и таким образом, заочно, так сказать, говоря народным языком, принимают за осла, у человека внутренне возникает отрицание. Он этого не понимает. Только тот факт, что его уже нет и он в пустых залах произносит короткие, двухминутные речи, уже является революционным прорывом для Армении, - подчеркнул вице-спикер парламента. - А в остальном граждане Республики Армения все хорошо видят и хорошо оценивают».

Третий президент с трибуны ЕНП также говорил о карабахском конфликте. Он заявил, что нынешний переговорный этап вызывает у него озабоченность.

«Очень важно, чтобы посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжали получать безусловную поддержку международного сообщества. К сожалению, мы становимся свидетелями того, как Азербайджан продолжает вооружаться и угрожать Арцаху и Армении. Хочу, чтобы в Баку вновь услышали этот мой мессидж: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, и проблема не имеет военного решения», – заявил бывший президент Армении.

Ален Симонян отметил, что это естественно, что у Сержа Саргсяна и премьер-министра Никола Пашиняна разные представления о переговорном процессе. Он подчеркнул, что в этом смысле сегодня репутация и авторитет Армении выше, ее слово стало более слышимым в переговорном процессе, чем в годы правления Саргсяна.

А у руководителя Армянского института по международным вопросам и вопросам безопасности Стёпы Сафаряна от выступления Сержа Саргсяна сложилось впечатление, что экс-президент признает, что в годы его президентства переговорный процесс потерпел неудачу.

«Очевидным образом Серж Саргсян даже не знает, как и в чем обвинить Никола Пашиняна в том случае, когда Азербайджан вооружался тогда, когда именно он вел международно поддерживаемый плохой переговорный процесс», - заключил Сафарян.