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Карабах

Задавший Пашиняну вопрос «блогер» является членом Общественного совета при полиции Азербайджана

Представившийся азербайджанским видеоблогером Ата Абдуллаев, Милан, 20 ноября 2019 г.

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Ата Абдуллаев, который вошел в Армянскую Апостольскую церковь Сорока Святых Младенцев в Милане в тот момент, когда там проходила встреча представителей армянской общины с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и представился азербайджанским видеоблогером, является членом Общественного совета при полиции Азербайджана и в одно время проходил по уголовному делу.

Эту информацию еще в 2011 году опубликовала азербайджанская служба Радио Свобода. В то время Абдуллаев оказался в поле зрения журналистов своими действиями по оказанию помощи правоохранительным органам в разгоне митингов оппозиции.

Абдуллаев ведет страницу ATA TV на Facebook, где и опубликовал видеозапись вчерашнего скандального инцидента. В Интернете также распространены его фотографии в президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, дочерью Алиева и министром иностранных дел Азербайджана. У него есть также теплые фотографии с пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и рядом высокопоставленных чиновников.

На вчерашней встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями армянской общины в Милане Ата Абдуллаев потребовал возможности задать вопрос вне очереди и с разрешения премьер-министра Пашиняна озвучил его: «Весь мир признал геноцид азербайджанцев со стороны Армении, когда это прекратится. Надо прекратить эту войну. Освободите наши земли, пожалуйста».

Премьер-министр Никол Пашинян сначала разрешил оператору азербайджанского блогера проводить видеосъемку и в ответ на опасения блогера гарантировал их безопасность, после чего отметил, что невозможно представить, чтобы армянин имел возможность войти на какое-либо подобное мероприятие азербайджанской стороны и задать вопрос президенту Азербайджана.

На вопрос Радио Азатутюн, как он оценивает с точки зрения безопасности тот факт, что представитель государства-противника приходит на встречу премьер-министра с армянской общиной, пресс-секретарь Пашиняна Владимир Карапетян ответил: «Вход был свободный. Каждый мог войти [в церковь]».

На вопрос, не видит ли премьер-министр недостатков в действиях своих сотрудников безопасности, пресс-секретарь премьер-министра ответил: «Нет, я абсолютно этого не вижу. Он, как и все остальные участники, вел себя надлежащим образом, а также был на значительном расстоянии. В этом смысле я никаких проблем не вижу».

В ходе продлившегося около 10 минут ответа на вопрос Пашинян назвал обычной ложью утверждение Абдуллаева о том, что весь мир признал геноцид в отношении азербайджанцев, поскольку даже бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов в интервью российской «Независимой газете» сказал, что Ходжалинские события организовала азербайджанская оппозиция, чтобы осуществить смену власти в Азербайджане.

«Не беспокойтесь, все в порядке. Я предложил формулу мира, я первый руководитель Армении, который заявляет, что любое решение нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. Я предлагаю президенту Азербайджана также сделать подобное заявление, поскольку это главная формула и платформа для достижения мира и стабильности в нашем регионе», - сказал Пашинян.

Премьер-министр продолжил, отметив, что Верховный совет Нагорно-Карабахской автономной области реализовал свое право на самоопределение, после чего власти Азербайджана прибегли к силе, желая отнять это законное право у Верховного совета НКАО.

«Как Азербайджан объявил о своей независимости от Советского Союза, так и Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана», - сказал Пашинян, добавив, что после этого Азербайджан начал агрессию в отношении народа Нагорного Карабаха.

«Вы говорили о Шуши. Из Шуши каждый день обстреливали мирных жителей, женщин, детей. И народ Нагорного Карабаха принял правильное решение и организовал свою самооборону. И я горжусь народом Нагорного Карабаха, который смог себя защитить», - заявил премьер-министр Армении.

Ответ Пашиняна представители армянской общины восприняли с воодушевлением и с недовольством отреагировали на попытки азербайджанского видеоблогера продолжить выступление.

Последний перед уходом поднял вопрос своей безопасности, в ответ на что Никол Пашинян поручил своей охране обеспечить безопасный уход азербайджанца.

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