Пашинян – азербайджанскому блогеру: Я надеюсь, что Алиев примет мое предложение

Во встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями армянской общины, которая состоялась в армянской церкви Святых Сорока Мучеников в Милане, принял участие также азербайджанский блогер.

Ему также было позволено задать свой вопрос Пашиняну. В предисловии к вопросу он заявил, что весь мир признал «геноцид азербайджанцев со стороны Армении». Затем он призвал прекратить войну и «освободить их родину».

Премьер-министр Никол Пашинян ответил, что не может даже представить, чтобы армянин смог войти на какое-либо подобное мероприятие азербайджанской стороны и задать вопрос какому-либо чиновнику Азербайджана. Затем Пашинян заявил, что гарантирует безопасность блогера и его коллеги.

«Вы сказали, что весь мир признал геноцид азербайджанцев, это обычная ложь, поскольку даже бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов в интервью российской «Независимой газете» сказал, что Ходжалинские события организовала азербайджанская оппозиция, чтобы добиться смены власти в Азербайджане», - сказал Пашинян.

Он отметил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву формулу мира: любое решение нагорно-карабахского вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.

«Я предлагаю президенту Азербайджана также сделать подобное заявление», - заметил Никол Пашинян, добавив, что это единственная гарантия мира.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что нельзя говорить с народом Нагорного Карабаха на языке угроз, и еще раз выразил надежду, что Алиев примет его предложение – повторить это заявление.