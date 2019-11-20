Премьер: Всех прячущихся в подвалах Ватикана коррупционеров мы схватим и предадим суду, они не ускользнут

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня выступил с речью на встрече с представителями армянской общины в Армянской Апостольской церкви Сорока Святых Младенцев в Милане.

После выступления одна из присутствующих, которая представилась как ученый, работающий в Европейском онкологическом институте Милана, отметила, что обеспокоена проводимой действующим правительством Армении внешней и внутренней политикой. По ее словам, государственные институты разрушаются, ведется пропаганда насилия, а в вопросе Нагорного Карабаха нет стратегии. «Я призываю Ваше руководство и Вас лично уйти в отставку», - сказала женщина.

Премьер-министр ответил так: «Постоянно говорят о пропаганде ненависти, но кто и где ведет эту пропаганду ненависти? Знаете, если в Армении были власти, по отношению к которым единственным чувством людей была ненависть, то в чем моя вина? Кого мы призывали ненавидеть? Наоборот, наша революция была революцией любви и солидарности.

Когда говорят, что у нас нет стратегии по вопросу Арцаха, а какова была стратегия Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна? Стратегией было сдать Мегри или как они вели переговоры о «возвращении семи районов Азербайджану в обмен на мир»? Какова была стратегия Сержа Саргсяна? В том, что «Агдам не является нашей родиной»? И теперь они обвиняют нас в возвращении земли».

По его словам, если под государственным институтом подразумевают коррупцию, то она разрушена, а если под ненавистью подразумевают требование о том, что «украденные деньги будут возвращены до последней копейки», то так и будет.

«Сегодня в Италии прячутся все самые известные коррупционеры, и пусть они не надеются, что ускользнут, рука правосудия Армении достигнет их. Всех прячущихся в подвалах Ватикана мы схватим и предадим суду, и народу должно быть возвращено все украденное до последний копейки. Но мы пропагандируем любовь», - заявил премьер-министр Армении.

Что касается требования отставки, то он отметил: «Мне не нужно думать об отставке до тех пор, пока я пользуюсь доверием народа Республики Армения, а когда у меня не будет этого доверия, я не позволю никому даже намекнуть на это, потому что премьер-министр, независимо от личностей, который не пользуется доверием народа, является злом для страны - так, как были злом все лидеры с 1996 года, когда они без доверия народа пришли к власти и пытались сохранить эту власть. В наши дни такой власти и такой ситуации не будет».