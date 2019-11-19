Парламент избрал всех пятерых членов Комиссии по предотвращению коррупции

Национальное собрание Армении сегодня закрытым тайным голосованием одобрило всех пятерых кандидатов в члены Комиссии по предотвращению коррупции.

Председатель счетной комиссии НС Ваагн Овакимян с трибуны парламента объявил результаты, согласно которым в Комиссии по предотвращению коррупции правительство будет представлять Лилит Алексанян, фракцию «Мой шаг» - Эдгар Шатирян, фракцию «Процветающая Армения» - Нарек Амбарцумян, фракцию «Просвещенная Армения» - Айкуи Арутюнян, Высший судебный совет - Арамаис Пашинян.

Кандидаты выступали в парламенте вчера.

Вновь создаваемая комиссия, которая, по сути, должна заменить Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, будет состоять из пяти членов, которых предлагают правительство, Высший судебный совет и фракции Национального собрания.

В соответствии с законом «О Комиссии по предотвращению коррупции», вновь создаваемый автономный орган будет правомочен принимать декларации об имуществе чиновников, изучать их, выявлять случаи конфликта интересов, возбуждать производства, в случае нахождения состава преступления направлять их в правоохранительные органы, заниматься антикоррупционным образованием и т. д.