В парламенте выбирают членов Комиссии по предупреждению коррупции

Сегодня в парламенте выступали кандидаты в члены Комиссии по предупреждению коррупции.

Вновь создаваемая комиссия, которая, по сути, должна заменить Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, будет состоять из пяти членов, которых предлагают правительство, Высший судебный совет и фракции Национального собрания.

Предложенный правительством кандидат, Лилит Алексанян, последние девять лет работала в банке HSBC. Сегодня в парламенте она заверила, что ее опыта достаточно для эффективного участия в работах комиссии.

Лилит Алексанян представила предложение, касающееся декларируемых чиновниками подарков. «Возможно, начальство или какая-то комиссия должна одобрить это, и только потом чиновник может принять подарок, потому что там может быть явная заинтересованность или дальнейший конфликт интересов», - сказала она.

Независимый депутат Арман Бабаджанян сначала заметил, что было бы хорошо, если бы исполнительная власть представила аргументы о том, почему остановилась именно на кандидатуре Лилит Алексанян. По его словам, не была соблюдена конкурсная процедура отбора кандидатов, что также являлось требованием международных структур.

«Гражданское общество в настоящее время полностью здесь не представлено, что может вызвать серьезные оговорки, сомнения в связи с Вашей деятельностью в будущем», - заявил он.

Фракция «Мой шаг» выдвинула на должность члена комиссии члена Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Эдгара Шатиряна. Он еще в 2016 году приказом бывшего президента Сержа Саргсяна был включен в рабочую группу по борьбе с коррупцией, участвовал в работах по разработке антикоррупционных законопроектов, принятых в 2017 году. Частью этого пакета также был закон «О Комиссии по предотвращению коррупции», который после революции был изменен.

«Эта комиссия не может рассматриваться как орган по борьбе с коррупцией в классическом смысле этого слова, потому что борьба с коррупцией присуща правоохранительным органам. У этого органа нет полномочий проводить расследование в уголовно-следственном смысле, у этого органа не будет оперативного блока», - заметил он.

Арман Бабаджанян намекнул, что действующая Комиссия по этике потерпела провал, и поинтересовался у члена этой комиссии и кандидата в члены вновь создаваемой комиссии Эдгара Шатиряна, кто будет нести политическую ответственность, если и эта комиссия потерпит неудачу.

«В связи с возможным провалом Комиссии по предупреждению коррупции отвечу так: не дай Бог такому случиться», - ответил Шатирян.

Фракция «Процветающая Армения» (ППА) выдвинула кандидатуру Нарека Амбарцумяна, который является бывшим следователем, специализировавшимся на расследовании преступлений, связанных с коррупцией, и преступлений против собственности. Депутат правящей фракции Саркис Ханданян поинтересовался у кандидата, как тот связан с ППА.

«У меня нет никаких связей с фракцией «Процветающая Армения», почему фракция выбрала конкретно мою кандидатуру, думаю, на данный вопрос точнее ответит сама фракция», - сказал Амбарцумян. Он предположил, что его выдвинули с учетом его личности, образования и пройденного им пути.

Фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») выдвинула кандидатуру Айкуи Арутюнян. Она около 15 лет занималась правозащитной деятельностью, с 2013 года является председателем общественной организации «Защита права без границ», учрежденной референтом Сержа Саргсяна, бывшим председателем Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Сирануш Саакян.

«У нас были и есть дружеские отношения, но думаю, что как раз с 2013 года в деятельности организации никто не сможет указать на то, что она подвергалась какому-либо возможному влиянию в плане сдерживания в ходе своей деятельности острой критики в адрес бывших властей», - сказала она.

Кандидатом от Высшего судебного совета является Арамаис Пашинян. По специальности он экономист, имеет 15-летний опыт работы, в том числе в международных структурах. Сначала по просьбе депутатов он уточнил, что не находится в родственных связях с премьер-министром Николом Пашиняном, даже никогда не находился с премьер-министром в одной комнате.

Закрытое голосование кандидатов в члены комиссии будет проведено завтра. Во время выступлений от имени фракций все кандидаты были оценены положительно, только независимый депутат Арман Бабаджанян выразил обеспокоенность тем, что этот порядок формирования комиссии сам по себе неэффективен.

«У нас была ситуация, когда мы не могли найти решение между сегментами гражданского общества, и власть пошла самым простым путем. На мой взгляд, предложенное решение было сделкой со стороны власти, на которую, фактически, согласились все фракции, и в результате мы имеем то, что имеем», - заметил он.

В соответствии с законом «О Комиссии по предотвращению коррупции», вновь создаваемый автономный орган будет правомочен принимать декларации об имуществе чиновников, изучать их, выявлять случаи конфликта интересов, возбуждать производства, в случае нахождения состава преступления направлять их в правоохранительные органы, заниматься антикоррупционным образованием и т. д.