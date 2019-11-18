Нынешняя власть напоминает, что «Дашнакцутюн» была частью «грабящей армию власти»

В правящей парламентской фракции «Мой шаг» призывают бывшего представителя Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Гранта Маркаряна, прежде, чем озвучивать обвинения, изучить, как несколько лет назад грабили армию, когда «Дашнакцутюн» была частью правящей коалиции.

Депутат фракции «Мой шаг» Айк Геворкян предлагает Маркаряну изучить, как их коалиционная власть накапливала миллиарды, а солдат кормила червивым картофелем.

Отметим, что на прошлой неделе во время встречи общественно-политического клуба «Вернатун» представитель АРФД Грант Маркарян подверг резкой критике Никола Пашиняна, выразив сомнения относительно того, готовится ли нынешняя власть к победе или поражению. Маркарян также коснулся заявления Пашиняна о том, что решение карабахской проблемы должно быть приемлемым для Карабаха, Армении и Азербайджана, подчеркнув, что «в подтексте Пашинян говорит, что готов уступить что-то большее, что его предшественники не были готовы уступить». Представитель «Дашнакцутюн» предупредил, что если у него возникнут какие-либо опасения по вопросу Карабаха, то он сделает все, чтобы эти власти ушли.

«Что касается того, готова Армения к войне или нет, я бы посоветовал автору этого заявления изучить, сколько боеприпасов было на оружейных складах тогда, когда они тесно сотрудничали с Республиканской партией до апреля 2016 года, после апреля 2016 года, и сколько их сейчас. Возможно, окажется, что сейчас их беспрецедентное количество. Я бы предложил изучить, как в тот коалиционный период грабили армию, накапливали миллиарды, а солдаты вынужденно ели червивый картофель.Если они столько сопоставят, возможно, постыдятся за эти свои заявления», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Айк Геворкян.

Что касается заявления Пашиняна о том, что решение карабахской проблемы должно быть приемлемым для всех трех сторон, то депутат правящей фракции убежден, что у Армении никогда не было такой жесткой позиции в вопросе Карабаха. как сегодня. «Если мы говорим, что это решение должно быть приемлемым для народов Армении и Арцаха, а также для Азербайджана, мы говорим, что любое решение, которое не будет приемлемым для нас, мы не примем, это ведь однозначно, черным по белому, какой-либо подтекст найти здесь невозможно. Другое дело, что некоторые политические силы постоянно придумывают какую-то игру слов, измышляют и руководствуются своими собственными теориями заговоров», - подчеркнул он.

«Это нормально, ничего, судьба так распорядилась, что они каким-то образом должны постоянно показывать свое присутствие в обществе, поэтому они готовы бороться даже с колдунами, сатанистами, скоро их глазам, наверное, привидятся инопланетяне, но от этого ничего не меняется», - добавил Геворкян.

Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Андраник Кочарян подчеркивает, что нечестно не замечать все те изменения, которые происходят сегодня в армии. Кочарян напоминает, что «Дашнакцутюн» была частью именно той власти, которая вовлекла армию в коррупционные процессы. Представители «Дашнакцутюн» должны были быть озабочены в то время, между тем, в те годы они никакой критики не озвучивали.

«По вашему мнению, почему была создана следственная комиссия по апрельской войне, только для выявления недостатков? Об этих недостатках и они знали, у них было несколько анализов, которые, неизвестно почему, они сделали и оставили в своих ящиках. Сейчас наша задача – ускорить процесс оздоровления армии, этих недостатков не должно было быть, если они есть, были, мы сейчас видим, их и тогда не должно было быть, армия постоянно должна была быть под контролем государства, нельзя было давать армии, офицерскому составу возможность квотировано чем-то пользоваться, за что тот же офицерский состав армии должен был оказывать услуги на различных этапах выборов», - заявил Андраник Кочарян.

Что касается того, что Пашинян в вопросе Карабаха готов уступить больше, чем его предшественники, когда заявляет, что решение проблемы должно быть приемлемым для Арцаха, Армении и Азербайджана, то председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности возражает: без согласия трех сторон долгосрочного мира достичь невозможно. «Об уступках не может быть и речи, вообще мы можем говорить о единой системе безопасности», - отметил он.

На замечание Радио Азатутюн, что каждая из сторон что-то должна уступить, чтобы, в конечном итоге, был приемлемый для всех вариант, Андраник Кочарян ответил: «Но кто-нибудь сформулировал, что из себя представляют уступки? Мы говорим о мире, мы хотели бы, чтобы и азербайджанская сторона также говорила о своих представлениях о мире. Об этом говорил Пашинян, о формуле достижения прочного, длительного и достойного мира».

По словам депутата, сегодня мы находимся в обстановке более прочного мира, чем пару лет назад, тем более чем в 2016 году. «Что произошло в 2016 году? Была та же Минская группа, но что-то произошло, на изучение чего как раз и нацелена следственная комиссия, чтобы понять, в результате чего произошла эта гибридная война, вроде бы войны не должно было быть», - добавил он.

Касательно попыток бывших сил и отдельных лиц сформировать оппозицию, таких как состоявшаяся на днях дискуссия клуба «Вернатун», во фракции «Мой шаг» подчеркивают, что общественность хорошо знакома с деятельностью всех этих людей за прошедшие 25 лет и знает, чего от них ждать.

Айк Геворкнян, однако, считает тревожным тот факт, что место реальной и здоровой оппозиции пытаются занять старые лица. «Если очень мягко выразиться, старики собираются и занимают место оппозиции, которое уже должна была занять более инновационная сила, которая, к сожалению, еще не смогла сформироваться, и именно в этом самое большое зло, которое они делают для Армения. Если меня что-то и беспокоит, то только это», - заключил депутат.