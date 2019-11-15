Бюро АРФД призывает власти Армении «искоренить повсеместную атмосферу страха и преследований»

Бюро Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД), анализируя политическую ситуацию и происходящие в Армении события, «выражает свою глубокую озабоченность, в ряду других вопросов, политическими событиями последних месяцев».

«Принятый властями РА на вооружение нетерпимый подход, попытки отвергнуть инакомыслие и реагировать на критику в адрес властей преследованиями или угрозами создают в стране подавляющую и вносящую раскол атмосферу, которая с каждым днем усугубляется», - говорится в заявлении Бюро АРФД от 13 ноября, которое сегодня распространил офис партии по связям с общественностью.

Руководящий орган АРФД призывает власти Армении «искоренить повсеместно распространенную в Армении атмосферу страха и преследований и установить культуру здоровых политических отношений».