Вардан Гукасян заверяет, что никому не угрожал

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны национального собрания жестко отреагировал на пропаганду криминальной субкультуры и намекнул на то, что угрожали докладчику по законопроекту, вводящему уголовное наказание за создание криминальной субкультурной группы.

«Если есть люди, в том числе политические деятели, в том числе депутаты, которые думают, что в связи с этим законом, например, могут опосредованно угрожать депутатам, например, докладчикам по этому вопросу, то я говорю прямо, что мы уложим их на асфальт, размажем по стенкам в буквальном смысле этого слова. Пусть никто не пытается, будь он бывший или действующий криминальный элемент, пусть не думает, что, скажем, он обворовал половину второго города республики, а сейчас сможет трепыхаться. Пусть зарубят себе на носу, а если этого не сделают, то вы увидите эти сцены воочию», - вчера в парламенте заявил премьер.

Кстати, бывший мэр второго по величине города Армении, Гюмри, Вардан Гукасян, который ныне уже является депутатом фракции «Процветающая Армения», сказал журналистам, что «воры в законе» - умные люди и он против этого законопроекта.

После вчерашнего заявления премьер-министра газета «Айкакан жаманак» написала, что, по ее сведениям, именно Вардан Гукасян угрожал депутату правящей фракции «Мой шаг», уроженке Гюмри Назели Багдасарян, которая является докладчиком по данному вопросу.

Сама Багдасарян в беседе с Радио Азатутюн не опровергла, что ей угрожали, но конкретных имен не назвала. «Не лично, но опосредованно, со стороны различных лиц, были призывы отступиться от доклада по проекту, потому что руки у некоторых людей в городе очень длинные, также мне напомнили, что у меня есть ребенок. Но в любом случае, наша политическая линия и позиция неизменна: нулевая толерантность по отношению к криминальной субкультуре и людям, являющимся носителями этой субкультуры», - в беседе с Радио Азатутюн сказала депутат.

На вопрос, кто передал ей эту угрозу, она ответила: «Люди из различных окружений, которые, проявляя добрую волю, меня призвали отступиться от этого проекта».

На протяжении почти 10 лет руководивший Гюмри Вардан Гукасян сказал, что не слышал выступления премьер-министра, и если прозвучало его имя, он ответит. Он подчеркнул, что никому не угрожал.

«Это нехороший метод, такое никто не ценит, насколько я знаю, тем более из уст премьер-министра, это некрасиво», - в беседе с Радио Азатутюн заявил Гукасян.

На замечание, что премьер сказал: «не пытайтесь угрожать депутату», он ответил: «А я желаю ему здоровья. Тогда, когда его лишали мандата, я, например, был против, чтобы его лишили мандата, посадили в тюрьму. Пусть он желает мне плохого, а я пожелаю ему хорошего».

На вопрос, почему он читает, что «воры в законе» - это умные люди, депутат ответил: «Посмотрите за последние 50 лет совершили ли «воры в законе» хотя бы одно хулиганство, нарушили ли закон? Вы крутите и связываете меня с ними. Мы далекие от этого люди, но сколько в этой сфере есть хороших людей, я их всех уважаю - и в полиции, и в других местах».

Вардан Гукасян заявил, что выступает против данного проекта.

«Однозначно, я против. Выведут на чистую воду, что он нарушил закон, засудят, либо два человека придут и дадут ложные свидетельства, и людей посадят в тюрьмы, я против этого. В этих сферах есть такие люди? Если кто и был, уже умерли, ушли, кто еще остался? Страна изменилась. Разве они мешают развитию страны?» - отметил депутат от ППА.

Правозащитница Нина Карапетянц поддерживает то, что премьер-министр жестко говорит на эту тему, но у нее также есть оговорки.

«Я признаю, да, ответ должен быть жестким, но, честно говоря, этот лексикон, возможно, можно было бы извинить, скажем так, после революции, сейчас уже он неуместен», - в беседе с Радио Азатутюн сказала правозащитница, подчеркнув, что новая власть и «даже пользующийся очень высоким авторитетом и легитимностью премьер-министр должны это понимать».